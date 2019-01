Jorge 'El Burro' Van Rankin cuenta cómo fue su reencuentro con Luis Miguel

El 2018 será inolvidable para Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, un año en el que quedó escrito el reencuentro con uno de sus amigos más entrañables: Luis Miguel, de quien se mantuvo distanciado por 22 años. Pero aquello quedó simplemente en el pasado, y la broma telefónica que el conductor del programa Hoy le jugara a El Sol en una emisión radiofónica, -por la cual se fracturó su relación de amistad-, no es más que una anécdota que ha sido superada. Para muestra, las recientes palabras del conductor de televisión, quien dio detalles puntuales de cómo se dio la comentada reunión, que quedó plasmada para el recuerdo en una fotografía que él mismo compartió en sus redes sociales.

Precisamente, fue la realización de Luis Miguel, La Serie, lo que puso fin al distanciamiento entre los amigos, quienes como en los viejos tiempos volvieron a estrechar lazos en Acapulco. “Hace poco tiempo, el año pasado, me escribe en el teléfono Miguel Alemán y me pone: ‘Burro, voy a hacer en Acapulco, pasado mañana, un cameito pequeño, un flashback de cuando estamos todos los amigos de aquella época y quiero que vengas…”, relató Van Rankin a las cámaras del programa Hoy, refiriéndose a esa escena de la serie en la que todos aparecen disfrutando de una velada en la discoteca Baby’O.

Ante la invitación, ‘El Burro’ admite que se sintió sorprendido, incluso incrédulo, pues estaba consciente de aquella fuerte discusión que tuvo en el pasado con el cantante. Fue así como se sinceró con Alemán, sacando a flote una de sus más grandes inquietudes. “Tengo 22 años de no verlo, Miguel. No voy a soportar una mala cara, primero pregúntale…”. Tras esa petición, la respuesta del empresario fue sincera, y el también actor recordó cómo Alemán le confirmó que el intérprete estaba enterado de ese reencuentro y que no había ningún problema. “Yo estaba emocionado. Te soy honesto, sí me emocioné, porque es un cuate que yo admiro como canta, que fue mi hermano del alma, sabe muchas cosas de mí y yo de él…”, contó.

Van Rankin tampoco dejó pasar la oportunidad para revivir este instante con lujo de detalles, un episodio que lo invadió de nostalgia y nervios desde el primer momento, hasta que apareció frente a él Luis Miguel. “Fui a una casa donde también llevaba 22 años de no ir, porque yo era de los mejores amigos de Miguel Alemán y él mío, entonces cuando yo llegué era un flashback, retrasé 22 años el tiempo… caminamos, ya era de noche, hasta me sudaban las manos. De repente sale y lo veo venir de negro y se me queda viendo y nos dimos un abrazo de dos minutos, real, sincero. Dije: ‘¿Por qué eres así? ¿Qué te hice?’ Nos morimos de la risa…”. Acto seguido, contó qué fue lo que le dijo el cantante: “Olvidemos eso, Burro, lo que viene de aquí para adelante…”.

Y luego de volver a saludarse por primera vez en tanto tiempo, Van Rankin recuerda que Luis Miguel se mantuvo siempre cercano a él, reanudando así ese lazo que continúa fortaleciéndose. “Hicimos el cameito ese, de ahí nos fuimos a una cena con Miguel Alemán en su casa y dijo: ‘No, tú siéntate junto a mí, no te vayas al hotel… Ya no es lo mismo de antes porque por lo mismo que tiene muchas cosas qué hacer, antes yo viajaba con él y siempre me dice que lo alcance en Europa, en tal lugar, pero yo no puedo porque tengo dos hijas, tengo una chamba, tengo mujer y yo ya no puedo. De repente pasan dos meses y no me vuelve a hablar, yo tampoco le hablo y de repente aparece…”, contó.