El Presidente López Obrador felicita a 'Roma' por sus nominaciones pero, ¿ya vio la película?

La sorpresa por las diez nominaciones al Oscar que obtuvo la película Roma, fue sin duda otro de los temas que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tocó en su acostumbrada conferencia matutina, una noticia que simplemente lo animó a manifestar su satisfacción por este logro que ha sido de lo más comentado a nivel internacional. Sin más rodeos, el tabasqueño respondió a las preguntas de la prensa, sincerándose desde el primer instante y revelando si ya había visto o no la multipremiada cinta dirigida por Alfonso Cuarón, a quien también le dedicó un elogio por este nuevo logro con el que continúa haciendo historia.

Durante su encuentro con la prensa, el mandatario fue directo, y antes de ahondar en su reacción quiso dejar algo en claro. “Acerca de Roma, esta es una gran película, según lo que me han comentado. No he podido verla...”, aseguró el Presidente. De inmediato, opinó sobre Cuarón. “Sé que es un cineasta de primer orden, un orgullo de México a quien felicito, también a todos los actores, a todos los que intervinieron en esta producción, mis felicitaciones…”, dijo Andrés Manuel.

Y aunque sus palabras sobre la cinta fueron breves, destacó la relevancia del anuncio de las diez nominaciones y no dejó pasar la oportunidad para dar un consejo a todos aquellos que desean estar al tanto de lo relacionado con esta ovacionada producción. “Son muy buenas noticias, eso es lo que puedo comentar y recomiendo que todos veamos la película…”, dijo sonriente. Por supuesto, las palabras del Ejecutivo acapararon toda la atención, pues estas declaraciones lograron viralizarse de un momento a otro.

Desde su estreno, Roma ha sido elogiada en los festivales de cine más prestigiados alrededor del mundo, como en el Festival Internacional de Cine de Venecia, en donde obtuvo el cotizado León de Oro. A partir de ese instante, la producción ha conseguido colocarse entre las favoritas, y las nominaciones a los Premios Oscar fue uno de los mayores acontecimientos con el que Cuarón continúa haciendo historia. Entre las nominaciones están la de Mejor Director, Mejor Película, Mejor Película Extranjera, Mejor Guion Original, Mejor Edición de Sonido, Mejor Mezcla de Sonido, Mejor Diseño de Producción y Mejor Fotografía.

Mención aparte merecen las dos nominaciones a las mujeres protagonistas de esta cinta. Yalitza Aparicio, en un suceso sin precedentes, consiguió la nominación a Mejor Actriz, categoría en la que compite con figuras como Glenn Close y Lady Gaga. Del mismo modo, Marina de Tavira compite en la categoría de Mejor Actriz de Reparto junto con estrellas como Emma Stone y Amy Adams.