¡Sorpresa! Así luce su pancita la novia de 'El Chicharito' a la mitad de su embarazo

La ilusión crece en el corazón de Javier ‘Chicharito’ Hernández y su pareja, Sarah Kohan, quienes recientemente anunciaron que viven la dulce espera de su primer bebé. Y mientras los días pasan, la influencer australiana no se ha resistido a dar algunas sorpresas a todos sus seguidores, por esa razón ha decidido revelar una fotografía de su ‘baby bump’ en la que se observa cómo ha crecido su pancita exactamente a la mitad de su embarazo. Y si bien no es la primera vez que ella comparte una imagen de cómo luce en este instante, cada posado ha sido de lo más especial, sobre todo por la felicidad que se percibe en su rostro y la singular manera con que celebra esta etapa de su vida que la tiene enteramente entusiasmada.

VER GALERÍA

Esta vez, Sarah capturó una selfie frente al espejo en donde aparece de rodillas sobre la alfombra y sonriente mirando a la cámara. Pero el gesto más tierno en esta postal es sin duda la manera en que acaricia su vientre, dando muestra de lo mucho que disfruta este momento junto a su amado, con quien ha llevado una de las relaciones amorosas que más ha acaparado la atención, sobre todo estos últimos días. Y para hacer de cada postal una entrega inolvidable, tampoco olvidó agregar un breve mensaje en el que contó cómo vive estos días. “Escuchando reggaetón y ópera, porque es con lo que el bebé patea más…”, escribió la también modelo.

Y quien reaccionó muy emocionado con esta foto fue nada más y nada menos que 'El Chicharito', quien no se resistió a regalar un “me gusta” a esta imagen que también ha sido la sorpresa de algunos famosos como Angelique Boyer, que también le dio like. En ese mismo espacio, Kohan quiso hacer partícipes a sus seguidores, a quienes pidió un consejo relacionado con el tipo de música que disfruta ponerle al bebé. “¿Alguien sabe si las patadas significan si le gusta o no (la música)? ¿O simplemente reacciona al sonido?”, escribió. Tras esta pregunta, no faltó quienes le compartieron sus opiniones y ella dio respuesta a algunos de ellos.

VER GALERÍA

Por si fuera poco, Sarah compartió otra serie de imágenes en las que posó de lo más sexy luciendo un ajustado vestido negro, con el que presumió de lo más feliz su ‘baby bump’. Fue en ese álbum fotográfico que dio detalles de lo que ahora ocurre a lo largo de la dulce espera, sobre todo cuando pone toda su atención en cómo va creciendo el bebé. “¡18 semanas embarazada, lo que significa que estamos casi a la mitad del camino! El bebé está creciendo mucho y me ha estado pateando por dos semanas…”, dijo.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

La australiana dejó ver que tanto ella como 'El Chicharito' han estado muy pendientes de lo que ocurre a lo largo de estas semanas y, sin revelar aún el sexo del bebé, contó parte de esta experiencia. “Hemos podido ver sus patadas en el exterior de mi barriga durante cuatro días”, compartió.