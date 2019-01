Sarah Kohan, la novia de ‘El Chicharito’, y su contundente respuesta a las críticas

Después de que anunciaran que se convertirán en padres, Javier El Chicharito Hernández y Sarah Kohan no pueden ocultar su felicidad. La australiana ha compartido varias fotos en las que da cuenta lo mucho que ha cambiado su cuerpo debido a esta bella etapa que está viviendo. No obstante, al ser una figura conocida en las redes sociales, la novia del futbolista no se ha librado de algunas críticas por parte de algunos usuarios, quienes no han visto con buenos ojos algunas de las publicaciones de la modelo. Ante esta situación, esta joven no ha querido quedarse callada, por lo que ha mandado un mensaje contundente a sus detractores, ¿qué dijo?

VER GALERÍA

Sarah, quien desde julio del año pasado se ha vuelto inseparable de El Chicharito, usó sus Instagram Stories para responder a sus detractores. “Para todos los que me critican (saben quiénes son) por enseñar la vida que se está formando en mí, en una playa”, escribió la modelo de 24 años, dejando ver que el motivo por el que señalada son las fotos que publicó hace unos días, en las que deja ver cómo lucía el mes pasado, durante un viaje a Hawái. En dicha imagen, tomada por su amiga Taj, Kohan posó usando únicamente la parte inferior del bikini, dejando ver su entonces incipiente baby bump.

VER GALERÍA

No obstante, Sarah no imaginó que esta imagen le valdría críticas. “Una mujer embarazada, con o sin ropa, no de debe ser juzgada y etiquetada por “vulgar”, señaló en la misma Story antes de dejar claro que para ella, esta dulce espera es un momento muy importante. “Estar embarazada es uno de los momentos más hermosos por los que una mujer pueda pasar”, señaló, antes de invitar a sus detractores a dejar su negatividad. “Así que lleven su mala energía a cualquier otra parte, o mejor aún, dejen de tener mala energía”, finalizó el mensaje, que cabe señalar fue en español, aunque su lengua natal es el inglés.

VER GALERÍA

Ante las críticas, Sarah ha preferido seguir disfrutando de esta etapa de su vida, compartiendo con sus seguidores lo feliz que se siente justo a hora se encuentra a la mitad de su dulce espera. “¡18 semanas de embarazo! Lo que significa que estamos casi a mitad de camino”, escribió la joven australiana al compartir una foto en la que luce muy guapa usando un ceñido vestido gris, posando de perfil y con las manos sobre su vientre. “El bebé está creciendo mucho y me ha estado pateando durante aproximadamente 2 semanas... hemos podido ver sus patadas en el exterior de mi barriga durante aproximadamente 4 días”, detalló en su publicación, misma que le valió miles de likes y comentarios.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

El fin se semana, Sarah reveló un detalle que reafirmó lo que ya es sabido por todos: su amor por Javier Hernández. Y es que aunque en un principio la pareja calificó lo suyo como ‘un amor sin etiquetas’, tal parece que lo suyo es una relación muy sólida, tanto que han querido 'oficializarla', y qué mejor manera para que con un par de alianzas. La joven modelo compartió en sus Instagram Stories una foto de su mano y la del futbolista entrelazadas, en la fue inevitable notar los anillos que ambos usan, muy similares. Aunque de inmediato algunos usuarios de redes sociales empezaron a especular sobre un matrimonio, la pareja no ha hablado públicamente al respecto, aunque sin duda, no sería algo descabellado, dado el gran afecto que se guardan.

VER GALERÍA