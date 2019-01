Frente a la tragedia, Beatriz Gutiérrez Müller visita a los heridos de la explosión en Hidalgo

Beatriz Gutiérrez Müller se ha caracterizado por ser una mujer inteligente y amante de las letras, pero también una esposa y madre entregada. La escritora siempre ha estado junto a su marido, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en los momentos más felices, pero también en los más difíciles. Esta misma dedicación la ha puesto ahora hacia los mexicanos, y aunque en el pasado declinó seguir la tradición de encabezar el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), eso no ha sido impedimento para que se tome el tiempo de visitar a los heridos que fueron hospitalizados tras los lamentables hechos ocurridos en Tlahuelilpan, Hildalgo.

Luego de la explosión en un ducto de combustible, la cual hasta ahora ha dejado más de 80 muertos y decenas de heridos, Gutiérrez Müller no pudo permanecer indiferente, y manifestó su solidaridad por medio de sus redes sociales. “Qué tristeza lo ocurrido en Tlahuelilpan, Hidalgo. Mi pésame a los familiares de las víctimas”, escribió en su cuenta de Twitter el sábado pasado, un día después del terrible incidente. Además de sus sinceras palabras, Beatriz no se quedó estática, y se trasladó a los hospitales de la Ciudad de México donde están siendo atendidos los lesionados, para expresarles su apoyo y escuchar sus necesidades.

Atenta al sentir de los familiares de las víctimas, Beatriz estuvo acompañada primero por el gobernador de Hildalgo, Omar Fayad, y luego por Rocío García Pérez, titular del DIF. Tras reunirse con los afectados y evidentemente conmovida por los hechos, Gutiérrez Müller expresó un nuevo mensaje en sus redes sociales. “Mucho dolor y zozobra entre los familiares de pacientes hospitalizados por la explosión en Tlahuelilpan. También, por sus seres queridos que todavía no han sido localizados o identificados. Abrazos solidarios, eso también necesitamos todos frente a esta tragedia”, escribió en un nuevo tuit.

Momentos después de la tragedia en Hildalgo, y aunque se encontrada en otra entidad, el Presidente envió un mensaje a través de sus redes sociales. "Lamento mucho la grave situación que se padece en Tlahuelilpan por la explosión de un ducto. Estoy en Aguascalientes y, desde que el director de Pemex y el secretario de Defensa me informaron, di instrucciones para que se controle el fuego y se atienda a las víctimas", informó en Twitter antes de instruir a llevar a cabo las acciones necesarias para atender la situación. "Llamo a todo el gobierno a prestar auxilio a la gente en el sitio".

Lo acontecido en Hidalgo ha dejado un gran pesar en muchas personas, sin embargo, es López Obrador quien en su papel de mandatario ha tenido que asumir las acciones que su cargo le confiere. No obstante, nunca se ha separado de su lado humano, y prueba de ello la dio con una reciente y muy íntima publicación en sus redes sociales. “Hoy domingo por la mañana me visitó en la oficina Jesús Ernesto y me transmitió una buena dosis de aliento y ternura”, escribió el Presidente al compartir una foto junto al menor de sus hijos, fruto de su matrimonio con Gutiérrez Müller.

