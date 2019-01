Galilea Montijo desmiente rumores acerca de un posible embarazo

Después de una semana en la que las suposiciones circularon de manera exhaustiva en las redes sociales, Galilea Montijo decidió hablar sobre los rumores que hacían frente a un posible embarazo y la respuesta fue inesperada para algunos.

La conductora del programa Hoy negó las declaraciones en Intrusos confesando al mismo tiempo que si las noticias fueran verdaderas ya lo habría comunicado debido a la felicidad que le causarían las buenas nuevas: “No es cierto, no estoy embarazada. De verdad, sería la primera en gritarlo; creo que es lo más hermoso”, dijo entonces.

Además, expresó que no está en sus planes a futuro agregar un nuevo miembro de la familia debido a que hay varios factores que influyen en el proceso y podrían afectar la posibilidad de un próximo embarazo: “A mí me encantaría, pero sí lo piensas mucho, por la edad, hay más riesgos; a mí me costó mucho Mateo, hablo de que me costó embarazarme porque lo estábamos buscando y me costó mucho embarazarme”.

Admitió al programa Intrusos que la idea de tener otro bebé la tiene maravillada, pero es cuestión de lo que el tiempo diga y no sólo eso sino que también mencionó que la posibilidad de poder tener una niña es lo que la motiva aún más: “No creo, estoy segura que es lo más hermoso que le pueda pasar a uno como mujer y estaría yo fascinada de decírselos, claro que lo dije porque aquí siempre decimos cuál fue el hashtag de mi meta este año, mi meta es ir por la niña, pero pues cada año voy por la meta, pero pues nada”.

Galilea dejó claro que le encantaría tener otro hijo, e inclusive, confesó que habló con su doctor acerca de las distintas opciones que existen en el campo médico para hacer de este sueño una realidad, pero a pesar de esto expresó que si en un futuro las posibilidades de poder embarazarse llegaran a ser nulas no le importaría debido a que está muy contenta con la familia que ha logrado construir con su esposo Fernando Reina Iglesias.

