Danna Paola deslumbra en España en los Premios Feroz

La alfombra roja de los Premios Feroz fue testigo de los asombrosos looks de las personas más célebres del mundo del espectáculo español quienes portaban sus atuendos con gran singularidad al asistir a este evento, pero fue la mexicana Danna Paola quien acaparó la mirada de todos y lucía aún más radiante gracias a su encantadora personalidad.

La actriz asistió al evento debido a que la serie en la que ella es partícipe recibió una nominación, pero no se encontraba sola, ya que sus coestrellas Ester Expósito y Mina El Hammani también se encontraban en esta gran ceremonia. Danna Paola no sólo ha enamorado al público por su interpretación como Lucrecia en Élite, sino que también se ha caracterizado por dar los looks más hermosos de la alfombra roja.

La joven de 23 años deslumbró la alfombra la ceremonia con un look que dejó a todos sorprendidos y es que Danna Paola para asistir al evento el cual premia al cine y a las series de televisión decidió usar un vestido negro de manga larga diseñado por Dsquared2, además para agregarle un toque singular utilizó un bolso color fucsia de la diseñadora Yliana Yepez. Algo que destacó y se convirtió en lo favorito del público fueron las maravillosas piezas de joyería de Messika Paris, las cuales hicieron que Danna Paola luciera más bella en esa noche tan especial.

A lo largo del evento la cantante hizo uso de sus redes sociales para darle a sus fans una pequeña perspectiva de lo que vivió en esa gran noche a lado de sus compañeros de la serie de Élite. Además. ¡HOLA! España siguió paso a paso los asombrosos momentos de la alfombra roja en donde Danna Paola cautivó al público con un coqueto video que posteriormente compartió a través de su cuenta de Instagram.

Sin dudarlo, la mexicana demostró otra vez que no solamente es talentosa en los papeles de televisión que hace, sino que también deslumbra cualquier alfombra roja de los eventos más célebres del mundo del espectáculo convirtiéndose en una de las favoritas entre el público.

