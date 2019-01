Kylie Jenner comienza a celebrar el primer año de Stormi con un espectacular viaje

Para celebrar en grande Kylie Jenner decidió organizar un asombroso viaje para festejar el cumpleaños de su pequeña Stormi quien celebra su primer año. Para hacer de esto algo memorable, la estadounidense compartió a través de sus redes sociales varias fotografías las cuales dejaron al público enamorado debido a lo enternecedor que los momentos llegaron a ser.

A pesar de que la pequeña cumple hasta dentro de dos semanas, su mamá decidió festejar de manera anticipada con un viaje a la playa. A lo largo de sus publicaciones, Kylie ha enseñado el hermoso lugar en el que decidió pasar tiempo con su pequeña y además de las asombrosas fotografías que comparte, el público ha quedado enternecido por los momentos que la fundadora de Kylie Cosmetics ha publicado con Stormi.

Kylie Jenner dio a luz el primero de febrero del año pasado, estas noticias sorprendieron al mundo y desde entonces el público se ha cautivado por cada fotografía y video que la orgullosa mamá publica en sus redes sociales acerca de su querida hija. Esta pequeña es fruto de la relación que tiene la estrella de Keeping Up With The Kardashians con el rapero Travis Scott, desde las buenas nuevas la pareja ha tomado el tiempo para compartir un poco más acerca de la vida con su hija y no han dudado en expresar lo afortunados que se sienten por tener a Stormi.

La joven dio a conocer los grandes planes de la celebración a través de una serie de imágenes en las que también publicó un mensaje: “Que comiencen las aventuras de cumpleaños”. A pesar de que la estadounidense no ha revelado el lugar en donde se está llevando a cabo la celebración, sin dudarlo ha dejado maravillado a muchos debido a las espectaculares fotografías que ahora se encuentran publicadas en sus redes sociales.

