Danilo Carrera y los rumores que rodean su matrimonio

Hace más de tres años Danilo Carrera decidió unir su vida con Ángela Rincón, en una sorpresiva boda celebrada en Coral Gables, Florida. El actor y conductor ecuatoriano siempre se ha mantenido discreto sobre su relación con la actriz argentina, sin embargo ahora ambos se han visto envueltos en rumores respecto a su relación. Dichas especulaciones apuntan a que el famoso estaría en proceso de poner fin a su matrimonio con la también modelo, sin embargo hasta ahora ambos han preferido mantenerse al margen de tales señalamientos.

La relación de Danilo y Ángela se había mantenido al margen de cualquier especulación, sin embargo recientemente un medio dio a conocer que este famoso matrimonio habría decidido separarse. De acuerdo con la revista TVyNovelas, el galán ecuatoriano estaría ya en trámites de divorcio con la guapa argentina. Según esta publicación, habría sido ella quien hizo la petición para separarse legalmente de su esposo, y que fue el pasado 12 de diciembre cuando decidió hacerle la solicitud.

Ante los reportes de dicho medio, tanto Danilo como Ángela no se han manifestado. De hecho, este jueves el actor celebró su cumpleaños número 30, y en sus redes sociales sólo se limitó a agradecer los mensajes de sus de fans. “Primero que nada agradecerles porque se han pasado, hoy me han dado demasiado amor. Ha sido un día muy pesado para mí, muy largo, pero cumplí una meta, un sueño, un regalo de Dios en mi cumpleaños”, expresó el ecuatoriano en un video que compartió en su cuenta de Instagram. Aunque con su vida personal siempre ha sido reservado, con sus fieles seguidoras siempre ha sido muy cariñoso. “Gracias, gracias, gracias, las pienso todo el día, no las olvido, las quiero”, aseguró al final del clip.

Aunque muchos hubieran esperado que Carrera recibiera una felicitación en redes sociales de parte de Ángela, no fue así, pues la última publicación de la argentina en esta red social fue con motivo del Año Nuevo. Y fue haces meses, en junio, que una publicación de Rincón en su blog personal hizo suponer a sus seguidores que estaba atravesando por un momento difícil en el ámbito sentimental. “Últimamente mi vida ha sido algo así como una montaña rusa. Vivir a través de diferentes emociones, un corazón herido, reubicar mi vida, volver a conectarme con viejos amigos y conocer gente nueva. En medio de todos estos sentimientos, descubrí que la música siempre está ahí para arreglarme. Es mi escape”, escribió entonces.

Este post se dio en épocas en que otro rumor circuló en torno a la pareja, específicamente en Danilo. Y es que el ecuatoriano, tras compartir créditos con la guapa Michelle Renaud en Las Hijas de la Luna, fue involucrado sentimentalmente con ella. El actor no tardó en salir en desmentir estos señalamientos, declarando que lo único que la unía con la mexicana era el tema profesional y una sincera amistad, y dejando claro que su relación con Ángela seguía vigente. “Siempre va a haber un chisme, sobre todo cuando hay una situación como la que está pasando Michelle, obviamente el muerto me lo van a echar a mí”, dijo a la prensa. “Yo creo que en todas mis entrevistas he dicho, y ustedes no me van a dejar mentir, que yo también tengo una relación y pues trato de mantenerlo lo más privado y misterioso posible, y siempre ha sido así”, aseguró.

