¡Mamá sexy! Novia de ‘El Chicharito’ muestra cómo lucía su pancita al inicio de su embarazo

Al inicio de esta semana, Javier El Chicharito Hernández sorprendió a todos al anunciar que se convertirá en padre próximamente. El futbolista dio la buena nueva junto a su pareja, la modelo Sarah Kohan. Esta joven no puede ocultar lo feliz que está por la bella etapa que está viviendo, por lo que en los últimos días ha compartido con sus fans algunos detalles de su embarazo. Conocida por su espectacular figura, esta australiana de 24 años acaba de compartir una de las primeras fotos en la que deja ver su incipiente baby bump, eso sí, sin dejar de lado el lado sexy que la caracteriza.

En su cuenta de Instagram, Sarah publicó la que ella calificó como la primera foto de su pancita de embarazada. “¡Primera foto de mi baby bump! Esto fue hace un mes cuando todavía estaba en Hawái”, escribió la modelo al compartir la instantánea, en la que se le ve muy sonriente en la playa, usando únicamente la parte inferior de un bikini, lo cual deja al descubierto su abdomen. “Mi baby bump es mucho más grande ahora, ¡es tan lindo!”, detalló en su post, sin especificar cuántas semanas de gestación tenía entonces y tiene ahora. "No puedo creer que haya un bebé en mi barriga”, agregó la joven en su publicación, el cual de inmediato se ganó miles de likes y halagos entre sus seguidores. Hace un par de días, Kohan ya había compartido en sus Stories una foto suya mostrando los primeros cambios en su cuerpo mientras posaba frente al espejo.

Cercana siempre a sus seguidores, Sarah les pidió adivinar qué tan avanzado estaba su embarazo en la foto que compartió. “¿Cuántas semanas de embarazo crees que tenía aquí? Una pista: son más de 12”, escribió la australiana en su publicación, cuya tierna y sexy foto, precisó, le fue tomada por su gran amiga Taj. 15, 16 y hasta 22 semanas, fueron algunas de las respuestas que dieron sus followers, sin embargo, algunos se aventuraron más y aseguraron que ¡se trata de un niño! No obstante, la guapa modelo aún no ha revelado exactamente en qué etapa está su embarazo, y si ella y El Chicharito ya saben el sexo del bebé.

Sarah no puede ocultar lo feliz que se encuentra en este momento, y es que hace poco reveló que el hecho de que se encuentre embarazada es milagroso, pues debido a una condición médica, no era tan fácil. “Necesitábamos ver a un médico porque tengo mal los ovarios y no ovulaba, así que recurrimos a medicamentos para ayudar con eso, pero al final ¡terminé por no necesitarlos! Justo cuando estábamos a punto de comenzar el tratamiento, descubrimos que ¡ya estaba embarazada de forma natural! Es un bebé milagro”, reveló la modelo hace un par de días, luego de que sus seguidores le preguntaran en qué momento supo que quería tener un hijo con el futbolista mexicano. “Hablamos sobre eso después de que nos conocimos y decidimos que era algo que ambos queríamos”, confesó en sus Instagram Stories.

Aunque en un principio calificaron lo suyo como ‘un amor sin etiquetas’ no hay duda de que lo que existe entre Javier Hernández y Sara Kohan es una relación sólida, pues por ello se aventuraron a convertirse en papás. “Te amo, gracias por hacerme reír todos los días”, escribió la australiana en sus redes sociales al compartir una foto junto al mexicano, dejando claro que hoy más que nunca, y con un bebé en camino, se encuentran muy enamorados y felices juntos.

