En ¡HOLA!, Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman nos anuncian que esperan mellizos

El momento perfecto llegó, pero lo que Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman jamás imaginaron era que cuando por fin se animaran a convertirse en papás, la buena nueva se daría por partida doble. La enamorada pareja que se dejó ver junta en el programa Reto Cuatro Elementos, emprende una nueva aventura, esta vez en el plano más personal. En la edición de esta semana de ¡HOLA!, Ferdinando y Brenda nos anuncian en exclusiva que están esperando mellizos. “Saber que vienen hijos en camino te motiva. Ya quiero que llegue el momento”, nos ha dicho el actor que no cabe de la felicidad. Encuentra la entrevista completa en la que encontrarás todos los detalles de su dulce espera en el número que ya está a la venta.

Descubre en ¡HOLA! este reportaje en iPad y Android o suscribiéndote AQUÍ

También esta semana, Jacky Bracamontes y Martín Fuentes nos presentan a sus mellizas, Emilia y Paula. Entramos en el bautizo de María, la hija más pequeña de Inés Gómez-Mont y Víctor Álvarez Puga . Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto reaparecen tomados de la mano en el funeral de Alfredo del Mazo González. Y la romántica boda del actor de «Downton Abbey» y de «Bohemian Rhapsody», Allen Leech y Jessica Blair Herman, rodeado por todas las estrellas de la inolvidable serie y de la película del momento

Además, Javier ‘Chicharito’ Hernández’ sorprende al revelar que debutará como papá. Así es el refugio hasta ahora secreto de Harry y Meghan. James Middleton, su sorprendente confesión: «Tengo una vida privilegiada, pero eso no me hizo inmune a la depresión». Alfonso Cuarón, el imparable talento mexicano en los Critic’s Choice Awards. Jeff Bezos, el polémico divorcio del hombre más rico del mundo: una fortuna millonaria en juego, escándalos y una nueva pareja. Y Chris Pratt y Katherine Scharzenegger, un compromiso «Made in Hollywood» en tiempo récord.