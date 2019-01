En ¡HOLA!, las imágenes exclusivas del bautizo de María, la ‘pulga’ más pequeña de Inés Gómez Mont

Con solo siete meses, María, la hija de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga, se convirtió en la gran protagonista de su bautizo, uno que sin duda, ha sido todo un suceso gracias a la gran planeación de su famosa mamá. Enfundada en un hermoso ropón blanco con bordados aperlados y en los brazos de sus padrinos de lujo, -Galilea Montijo y Fernando Reyna, además de Jimena Gallego y Antonio Collado-, la bebé dio fe de las bondades que su mamá nos ha contado de ella, se trata de una bebé muy alegre y risueña. Esta semana en ¡HOLA!, disponible los jueves, no te pierdas las imágenes exclusivas del bautizo de María, quien protagonizó para nuestras páginas las más tiernas postales acompañada de sus seis hermanos mayores. ¡No te la puedes perder!

También esta semana, Jacky Bracamontes y Martín Fuentes nos presentan a sus mellizas, Emilia y Paula. Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman nos anuncian que esperan mellizos. Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto reaparecen tomados de la mano en el funeral de Alfredo del Mazo González. Y la romántica boda del actor de «Downton Abbey» y de «Bohemian Rhapsody», Allen Leech y Jessica Blair Herman, rodeado por todas las estrellas de la inolvidable serie y de la película del momento

Además, Javier ‘Chicharito’ Hernández’ sorprende al revelar que debutará como papá. Así es el refugio hasta ahora secreto de Harry y Meghan. James Middleton, su sorprendente confesión: «Tengo una vida privilegiada, pero eso no me hizo inmune a la depresión». Alfonso Cuarón, el imparable talento mexicano en los Critic’s Choice Awards. Jeff Bezos, el polémico divorcio del hombre más rico del mundo: una fortuna millonaria en juego, escándalos y una nueva pareja. Y Chris Pratt y Katherine Scharzenegger, un compromiso «Made in Hollywood» en tiempo récord.