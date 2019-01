En ¡HOLA!, Jacky Bracamontes y Martín Fuentes nos presentan a sus mellizas, Emilia y Paula

El 20 de diciembre a las 9:14 am (hora de Miami) llegaron al mundo Emilia y Paula, las esperadas mellizas de Jacky Bracamontes y Martín Fuentes. Con el nacimiento de las bebés, la familia conformada por la conductora y el piloto de carreras con Jacky, Carito y Renata está felizmente completa. Esta semana en ¡HOLA!, disponible los jueves, Jacky y Martín nos abren las puertas de su casa en Miami para presentarnos a las nuevas integrantes de la familia, las hermosas mellizas.

“Las risas y carcajadas de mis hijas me llenan el alma”, nos ha dicho Jacky, quien no podría estar más contenta con la llegada de sus nuevas ‘princesas’, como cariñosamente ella y Martín se refieren a sus hijas. En nuestra entrevista que acompaña un entrañable posado en el que las cinco hermanitas nos regalan sus poses más tiernas, Jacky y Martín nos cuentan sobre el nacimiento de las mellizas y cómo han vivido este mes de felicidad con una gran, gran familia. No te la puedes perder.

También esta semana, entramos en el bautizo de María, la hija más pequeña de Inés Gómez-Mont y Víctor Álvarez Puga. Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman nos anuncian que esperan mellizos. Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto reaparecen tomados de la mano en el funeral de Alfredo del Mazo González. Y la romántica boda del actor de «Downton Abbey» y de «Bohemian Rhapsody», Allen Leech y Jessica Blair Herman, rodeado por todas las estrellas de la inolvidable serie y de la película del momento

Además, Javier ‘Chicharito’ Hernández’ sorprende al revelar que debutará como papá. Así es el refugio hasta ahora secreto de Harry y Meghan. James Middleton, su sorprendente confesión: «Tengo una vida privilegiada, pero eso no me hizo inmune a la depresión». Alfonso Cuarón, el imparable talento mexicano en los Critic’s Choice Awards. Jeff Bezos, el polémico divorcio del hombre más rico del mundo: una fortuna millonaria en juego, escándalos y una nueva pareja. Y Chris Pratt y Katherine Scharzenegger, un compromiso «Made in Hollywood» en tiempo récord.