El cumpleaños de Chicago, la bebé de Kim Kardashian, y su espectacular regalo

Chicago, la hija más pequeña de Kim Kardashian y Kanye West -por ahora- acaba de cumplir su primer año de vida y el festejo no se hizo esperar. "¡Feliz cumpleaños a mi linda Chi! ¡La bebé más dulce del mundo! Mami y papi te quieren mucho", escribió la estrella de Keeping Up With de Kardashian al felicitar a su pequeña en su cuenta de Instagram. Pero además de las dulces palabras de su madre, esta adorable niña recibió un espectacular regalo de parte de su tía Kourtney, ¿qué fue? La mayor de las hermanas Kardashian se lució con su sobrina, pues decidió regalarle su primer auto, y no cualquier auto, sino uno muy similar a uno que posee Kim. Ahora madre e hija tendrán en común no sólo su innegable parecido físico, sino también vechículos iguales. Haz click en el video para ver al la tierna Chicago al volante de su camioneta nueva.