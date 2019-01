¿Se reconcilió con Luis Miguel? Palazuelos posa en una foto con el hijo de Alejandro Basteri

Con el éxito de famosa serie sobre la vida de Luis Miguel, se revivieron también algunas antiguas diferencias que hubo entre el cantante y sus amigos. Roberto Palazuelos, quien fuera parte del círculo más cercano del cantante durante su juventud, ha manifestado su descontento respecto a la versión que se contó en la bioserie de Netflix, dejando claro además que actualmente su relación con El Sol dista mucho de lo que fue en el pasado. Por ello, ahora ha llamado la atención que el Diamante Negro se ha dejado ver con un familiar muy cercano a Luismi, levantando sospechas de una posible reconciliación entre estos dos galanes, ¿será?

De visita en Miami, uno de los destinos favoritos de Luis Miguel, Palazuelos compartió una foto en su cuenta de Instagram. “Checando con el experto el McLaren 675LT Spider, uno de sólo 500 que se hicieron en el mundo, una belleza”, escribió el empresario de 51 años en su publicación. Sin embargo, lo que llamó la atención de su post no fue tanto el espectacular vehículo en el que se le ve al volante, sino su muy joven copiloto. ¿De quién se trata? Pues ni más ni menos que de Pierre Alexander, sobrino de Luismi, por ser hijo de su hermano Alejandro Basteri. Los comentarios no se hicieron esperar, y no sólo respecto al espectacular auto que mostró Bobby, sino también sobre su acompañante. No obstante, el empresario hotelero prefirió no etiquetar a nadie en su publicación y sólo se limitó a referirse al niño como “el experto”.

Este adorable sobrino de Luis Miguel es el hijo que tuvo su hermano Alejandro con Bibiana Domit, quien es sobrina del magnate Carlos Slim. Sin embargo, dada la conocida discreción del cantante, son contadas las ocasiones que se la ha visto públicamente con el pequeño. Una de ellas fue en abril del año pasado, cuando haciendo gala de su faceta más tierna como tío, El Sol presentó a Pierre a sus fans durante un concierto en el Auditorio Nacional que coincidió con su cumpleaños número 48.

Y es que aquel día a Luismi lo acompañaban en primera fila su inseparable hermano Alejandro, su hijo Pierre, y Bibi Domit. En medio de la presentación, el niño sacó una pancarta con la leyenda “Feliz cumple. Te quiero Miky". Ante el lindo gesto de su sobrino, El Sol pidió que le acercaran al pequeño al escenario para mostrar su lado más tierno y darle un beso. Con un discreto abrazo, Pierre correspondió a su tío y volvió a su lugar ayudado por su papá y algunos amigos de este. Tras el inolvidable instante, el cantante dijo al micrófono: “¡Es mi sobrino!”, frase que le mereció una ola de aplausos del público.

No hay duda de la cercanía que tiene Luismi con su hermano y con su sobrino, la cuestión que seguramente tienen muchos de sus fans ahora es si la familiaridad que ahora ha mostrado Roberto Palazuelos con el pequeño Pierre será prueba de una posible reconciliación entre los antiguos amigos. “Yo me divierto viendo la serie y reviviendo y recordando aquellas épocas. Mi postura es que sólo nosotros sabemos lo que pasó hace 30 años. Y así se va a quedar…”, dijo Roberto en una entrevista al diario Reforma en junio del año pasado, al explicar su relación con El Sol expuesta en Luis Miguel, la serie.

