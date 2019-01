Sarah Kohan sobre su hijo con el ‘El Chicharito’ Hernández: 'Es un bebé milagro'

Hace un par de días Javier El Chicharito Hernández sorprendió a todos al anunciar que se convertirá en padre junto a la modelo Sarah Kohan. Ahora, tras dar tan buena nueva la pareja está más que emocionada, de hecho la australiana ha compartido algunas imágenes de su primer ultrasonido y se ha abierto con sus seguidores para contarles algunos detalles sobre esta bella etapa que está comenzando: el embarazo. Con el corazón en la mano, la joven de 24 años ha revelado que el hecho de que se encuentre esperando un hijo es un milagro, ¿cuál es la razón?

Para interactuar con sus fans en Instagram, Sarah Kohan les pidió que le hicieran preguntas a través de su Stories, las cuales respondió sinceramente. “¿Cuándo supiste que querías tener hijos con Javi?”, fue una de las interrogantes que le plantearon. “Hablamos sobre eso después de que nos conocimos y decidimos que era algo que ambos queríamos”, reveló la modelo. No obstante, no fue lo único que contestó, pues aprovechó para confesar que tuvieron que recurrir a especialistas debido una condición médica de ella. “Necesitábamos ver a un médico porque tengo mal los ovarios y no ovulaba, así que recurrimos a medicamentos para ayudar con eso, pero al final ¡terminé por no necesitarlos! Justo cuando estábamos a punto de comenzar el tratamiento, descubrimos que ¡ya estaba embarazada de forma natural! Es un bebé milagro”, contó la australiana, anticipando que más adelante dará más detalles al respecto en un blog.

Pese a su corta edad, Sarah parecer estar más que convencida de convertirse en madre, por lo que no titubeó cuando uno de sus seguidores le preguntó si había imaginado tener un hijo siendo tan joven. “Con la persona correcta, definitivamente”, respondió en sus Stories, donde también confesó que su primera reacción al enterarse que sería mamá fue llorar de felicidad. La modelo, también compartió una imagen de su incipiente baby bump. “¡Hace casi un mes! Bubba ha crecido mucho desde entonces”, escribió sobre la imagen. Esta joven, que a través de sus redes sociales suele compartir vistazos de su vida desenfadada y de lo bien que la pasa recorriendo el mundo, señaló que seguirá viajando. “Sí, definitivamente, siempre y cuando el bebé sea feliz y esté sano”.

Kohan y El Chicharito, quienes en el pasado habían descrito su relación como “un amor sin etiquetas", están por iniciar una nueva y muy importante etapa, la cual sin duda cambiará sus vidas por completo. Pero eso no preocupa a la joven modelo, pues está segura de que las cosas serán aún mejor para ellos. “¿Te asusta la posibilidad de tener un hijo y perder esa libertad?”, preguntaron a Sarah, quien respondió sin dudar: “¡De ningún modo! Sólo agregará amor y ambos nos apoyamos mutuamente y tenemos familias que nos apoyan para hacer que cualquier cosa funcione”, dijo segura, antes de confesar que está tratando de aprender a hablar español fluidamente antes de que su bebé nazca, pues señaló que quiere que su pequeño hable los dos idiomas sus padres.

El lunes pasado, tanto Javier como Sarah compartieron en sus cuentas de Instagram un video de lo que calificaron como “una simple entrevista”, sin embargo lo que anunciaron no era para nada previsible. Tras varias preguntas en las que ambos destacaron lo especial de la su relación, la pareja fue cuestionada sobre si querían agregar algo más y fue ahí donde ambos hicieron el sorprendente anuncio: "¡Ah, vamos a tener un bebé!", dijo él en español y ella en inglés. Desde entonces, el futbolista y la modelo han recibido cientos de felicitaciones por parte de sus seguidores, así como los primeros y más tiernos regalos para su próximo bebé.

