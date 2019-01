‘Gracias por darme los días más felices de mi vida’: Miley Cyrus y su romántico mensaje a Liam Hemsworth

Cuando hay amor se nota y eso lo saben muy bien los fans de Miley Cyrus y Liam Hemsworth. Y es que la cantante no ha escatimado en lo absoluto al expresar sus sentimientos hacia su guapo esposo, con motivo de su cumpleaños. La intérprete derritió las redes sociales con un extenso y romántico mensaje que no dejó lugar a dudas sobre lo mucho que ama al actor australiano, quien este domingo llegó a los 29 años de edad. Las sinceras y espontáneas palabras de la estadounidense han conmovido a muchos, sobre todo porque hace poco llegaron al altar después de una larga relación que atravesó por toda clase de momentos.

“Feliz cumpleaños a mi número 1... Cuando nos conocimos tenías 19, hoy tienes 29... Pensé en escribir algunas de mis cosas favoritas sobre mi hombre favorito en honor de este día tan especial”, inició Miley su sentido mensaje a su joven esposo, tras el cual compartió una de sus primeras fotos juntos. Y tal como lo anticipó, la cantante se dedicó a enlistar todo lo que ama de su pareja. “La forma en que me miras, la forma en que miras a nuestros perros, caballos, cerdos, gatos, peces, a tu familia, a tus amigos, a los desconocidos, a la vida....”, agregó en su extensa publicación. “La forma en que sales afuera cuando pregunto 'cómo está el tiempo’, en vez de mirar en tu teléfono”, agregó Cyrus.

En su publicación, Miley incluyó además una larga lista de detalles íntimos y cotidianos de su vida junto al galán australiano. "Amo tus calcetines sucios en el suelo porque eso significa que estás en casa", agregó. "Me encanta tener un compañero de cepillado de dientes y, cuando estoy perezosa, cómo me peinas el pelo. Incluso me encanta cuando encoges mi camiseta favorita en la secadora, porque tener un novio (oh, casi me olvido que ahora eres mi esposo) es prácticamente lo mejor", añadió la cantante aludiendo a su reciente boda con Liam, pues ambos llegaron al altar en diciembre pasado tras varios años de relación intermitente.

Y si las fans de Liam no pueden negar lo guapo que es el actor, su enamorada esposa menos podía pasar por alto cada detalle de él. "Amo esas pequeñas líneas alrededor de tus ojos cuando te ríes o miras al sol”, señaló Miley en su post que conmovió a miles. “Amo la forma en que hablamos en nuestro propio idioma, a veces con solo una mirada. Me encanta ir a una fiesta al azar y recordar que básicamente todo el mundo es falso aquí y la suerte que tengo de compartir una vida con alguien tan real”, agregó la intérprete de Wrecking Ball en su dedicatoria.

Parecía que el espacio le quedaba corto a Miley para declararle su amor a Liam, pues cada frase demostró el gran amor que siente por él. “Amo cómo aprendes y creces. Amo escribir canciones sobre ti en el piano. Amo cómo me dejas ser yo. Pero simplemente… Te amo. Incondicionalmente", escribió más adelante en su escrito. “Tú y yo bebé, tomemos este lugar oscuro de frente y brillemos con la luz de nuestro AMOR. Gracias por darme los días más felices de mi vida vida. Atentamente, Miley”, finalizó la cantante cuya emotiva publicación le ha valido hasta ahora 2 millones y medios de likes.

