En ¡HOLA!, Thalía, la nueva reina de las redes sociales

La carrera de Thalía habla por sí misma, pero pareciera que la mexicana tiene la capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos como un camaleón conquistando a las nuevas generaciones con las nuevas tecnologías. Quién no vio aquel video que se convirtió en canción, dio la vuelta al mundo y hasta llegó a ser piñata -su famoso ‘¿Me oyen, me escuchan?’- y hay que recordar que esto surgió simplemente de una transmisión espontánea que hizo a través de su cuenta de Instagram en donde es por demás activa. Es así, como video a video, meme a meme, Thalía se ha convertido en la reina de las redes sociales. Esta semana en ¡HOLA!, disponible los jueves, entrevista y fotografías exclusivas con la reina de las redes.

“Yo soy la Campanita de mi casa, el hada, la que hace las cosas más divertidas”, nos cuenta la intérprete de No Me Acuerdo. La familia que ha formado con Tommy Mottola y sus hijos, Sabrina Sakäe y Matthew Alejandro, es protagonista de esta charla con Thalía, una mujer que se sigue reinventando, pero sobre todo divirtiéndose con todas sus suspicaces ocurrencias. “Mi hija es intensa, muy intensa, como yo. Mi hijo es muy pragmático, muy objetivo. Muy su papá”, nos ha dicho la reina de las telenovelas en esta plática que no te puedes perder.

