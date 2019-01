‘Necesitaba el cariño y trabajar con amigos’: Fer del Solar sobre su regreso a la televisión

El carisma y simpatía de Fernando del Solar son innegables, por lo que no es de extrañar que durante años se colocó en el gusto de la gente al encabezar programas matutinos. Su paso por Venga la Alegría lo consolidó como uno de los conductores más queridos y luego de un tiempo alejado de la pantalla, tuvo una breve participación en Hoy. Pero ahora en 2019, el argentino está listo para iniciar una nueva etapa en su carrera, y es que ha confesado que tras buscar un proyecto, en el que el cariño y la complicidad del equipo pudiera verse reflejado en la televisión, por fin lo ha encontrado.

VER GALERÍA

Feliz de regresar a la televisión abierta con Bla bla Show, programa de MVS TV, Fer del Solar habló sobre las expectativas que tenía sobre el proyecto laboral con el que regresara a la pantalla. “Después de haber pasado por muchas televisoras encontré un grupo de gente que ya no es ni lo más pomposo del mundo pero es gente con la que amo trabajar y con la que me puedo comunicar, puedo empatizar”, confesó el conductor en entrevista con el diario El Universal, dejando claro que se siente muy cómodo con quienes serán sus nuevos colegas en el en la emisión que arranca el próximo 21 de enero: Vielka Valenzuela, Mónica Noguera, Claudio Rodríguez y Sarah Bustani.

VER GALERÍA

El conductor, que en el pasado ha vivido duros momentos en su vida debido a problemas de salud y una difícil separación, sabe bien que lo más importante es sentirse feliz y a gusto en todos sus círculos. “Hoy, después de haber pasado tantas cosas en mi vida, priorizo y valoro lo que amo hacer, trabajar con un gran equipo, amigos, compañeros, que todos tiremos para adelante. Eso para mí fue fundamental para tomar esta decisión de regresar a la tele en un programa de espectáculos”, comentó al diario mexicano, antes de detallar que existe la posibilidad de que integre al programa una sección en la que, como lo hace en sus conferencias, cuente su inspiradora historia de recuperación, pues dijo, que aunque el corte del programa es de espectáculos, dependiendo de la aceptación se considerará darle espacio a contenido con tono más humano.

VER GALERÍA

Después de haber pisado sets en grandes televisoras como lo son TV Azteca y Televisa, Del Solar aseguró que valora hacer cosas “no tan grandes”. “Le he tomado el gustito a hacer estas cosas más con el corazón, más artesanales, no tan grandes producciones porque me di cuenta que necesitaba esta parte el cariño y la contensión de la producción y trabajar con amigos y quizá no tanto estar como en constante competencia”, comentó el argentino a El Universal, reiterando lo feliz que está con su incorporación a Bla Bla Show de la mano de MVS TV. “Si alguien quiere más la parte del morbo, lo tiene y es respetable; si alguien quiere más una parte cariñosa y emocional del artista, eso lo tiene con nosotros”, agregó.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fer del Solar, quien hace unos años enfrentó una difícil lucha contra el linfoma Hodgkin que lo aquejó, ha reconocido que esta dura experiencia lo hizo una persona más humana, por lo que quiere compartir ese mensaje de esperanza con el público de su nuevo programa “(Quiero) estar en contacto con la gente, apapacharlos, tratar de levantarles el ánimo; con la experiencia de vida que tengo, que es mucho muy diferente a cuando yo me salí de la tele, creo que está bastante interesante”, aseguró.

VER GALERÍA