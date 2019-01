Paulina Peña Pretelini y su talento oculto La hija mayor del exPresidente Enrique Peña Nieto reveló, en una ronda de preguntas y respuestas en Instagram, que la fotografía es uno de sus pasatiempos favoritos

La dinámica de preguntas y respuestas que puso de moda Instagram es una excelente oportunidad para conocer más de los usuarios que nos interesan. Con el objetivo de convivir con sus más de 29 mil seguidores, Paulina Peña Pretelini, hija mayor del exPresidente Enrique Peña Nieto, se animó a contestar varios cuestionamientos en los que, entre otra cosas, reveló una de sus pasiones ocultas: la fotografía. La joven de 23 años complementa sus estudios de licenciatura en Dirección Internacional de Hoteles, en la Universidad Anáhuac, con esta actividad que comenzó cuando su papá le regaló su primera cámara, a los 13 años de edad.

Tras dar a conocer su talento para capturar momentos, confesó que no ha tenido la oportunidad de prepararse profesionalmente para ello, así que a través de la práctica, poco a poco, se ha consolidando como una gran fotógrafa. Aunque sus fotos son muy buenas, la joven reconoció que uno de sus propósitos para este año es enfocarse en perfeccionar su técnica.

Convencida de que la fotografía formará parte de su vida, reveló: “Uno de mis objetivos este año es tomar muchos cursos. No he tomado ninguno porque no he tenido tiempo, pero una vez graduada es lo primero que quiero hacer”. A través de su cuenta de Instagram, podemos ver el excelente trabajo que hace como fotógrafa.

Una de sus seguidoras le preguntó cuál de todas las fotos que ha tomado es su preferida y resultó ser una de su hermana Nicole, donde se ve a la joven en una alberca. Esta dinámica en Instagram, ha hecho que su comunidad en esta red social la conozca más, pues ha revelado varias curiosidades de su vida, de las que pocas veces habla en público, como que Simba es su personaje favorito de Disney.

De los “secretos” que compartió, está el hecho de que le hubiera gustado ser cantante: “Me hubiera encantado tener un vocerrón y cantar increíble, pero pues no tuve suerte”. También en este espacio dio a conocer qué hará tras terminar su carrera (este año), pues tiene planeado emprender un negocio.