Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de AMLO, y su 'cartita' a los Reyes Magos Para sorpresa de todo sus seguidores, la esposa del Presidente compartió su lista de peticiones para este año, 'obsequios' que prometió compartir con todo aquel con quien tenga contacto

Si antes de que su esposo, Andrés Manuel López Obrador, tomara protesta como Presidente de República, Beatriz Gutiérrez Müller era muy activa en redes sociales, ahora en su nuevo rol, su practica no ha disminuido. Con motivo del Día de Reyes, la esposa del mandatario envió un emotivo mensaje con el que compartió sus peticiones a los reyes, “regalos” que pidió para compartir.

Resaltando el espíritu que esta fecha trae, la escritora hizo su lista de peticiones que prometió compartir con cada persona con la que tenga contacto este 2019: “A los #ReyesMagos2019. Con ilusión espero que me traigan lo siguiente que quiero compartir con todo el que me encuentre este año: una caja de felicidad, dos de salud; tres de paz; cuatro de generosidad y cinco de amor para hacer mejor lo que me toca realizar para los demás”, escribió en Twitter.

Tras la llegada de los reyes, la esposa del Presidente, volvió a recurrir a esta red social para agradecer a estos personajes por venirnos a llenar de ilusión: “Gracias a los #ReyesMagos por recorrer de nuevo el planeta, recordándonos que dar es más satisfactorio que recibir. La generosidad no se aprende de una vez y para siempre, se cultiva a diario. ¡Feliz viaje de regreso!”, escribió la Primera Dama.

Gracias a las publicaciones que realizó Beatriz, referente a esta fecha, pudimos darnos cuenta que esta festividad es una de sus consentidas, pues más tarde, también recurrió a Instagram para hacer alusión a esta tradición: “#Felizdíadereyes Ya se fueron los #Reyesmagos dejando una estela de generosidad #2019”, escribió al lado de una foto en la que aparece una vela roja encendida.

Durante la época decembrina, Beatriz Gutiérrez Müller mostró su entusiasmo ante esta temporada. Se convirtió en la encargada de enviar mensajes de Navidad y Año Nuevo, en nombre de la familia presidencial, además exhortó a los mexicanos a realizar un ejercicio interior para comenzar por cada individuo la cuarta transformación.