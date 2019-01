Carito, la hija de Jacky Bracamontes y Martín Fuentes, la más tierna Moana

Además de ser guapa y talentosa, Jacky Bracamontes tiene una de las familias más hermosas en el mundo del espectáculo. Junto a su esposo Martín Fuentes, la actriz y conductora tiene cinco adorables hijas, dos de ellas vinieron al mundo hace apenas un par de semanas. Como sus hermanitas, Carolina, de 4 años, es sumamente encantadora y esta vez se convirtió en la protagonista de las redes sociales de su papá. La pequeña mostró sus dotes como cantante al cantar How Far I'll Go, tema la exitosa película animada Moana, el cual es interpretado por la estadounidense Auli'i Cravalho. Aunque al principio con cierta timidez, con el apoyo de su mamá y papá, Carito terminó por sacar sus mejores notas, derritiendo a los seguidores del piloto, quien compartió el clip. Haz click abajo para ver a la más tierna cantante de la familia Fuentes Bracamontes.