El Canelo y la tierna foto con la que presentó a su primer hijo varón, Saúl Adiel

¡Idéntico a su papá! Ese es el caso del primer hijo varón del boxeador Saúl Canelo Álvarez, quien tomó a miles por sorpresa al presentar por primera vez a su bebé Saúl Adiel con una de las imágenes más tiernas que ha compartido en sus redes hasta el momento.

¿La foto de la que todos hablan? Una que publicó en su cuenta de Instagram en la que aparece el peque de más de 4 meses viendo a la cámara, con sus ojos grandes y de lo más expresivos. Eso sí… otra de los detalles que enterneció a miles no solo fue el gorito de tela gris que llevaba, sino el look personalizado en forma de apoyo a su papá, el cual estaba compuesto de una chamarra así como pants con parches que tenían bordados el apodo del boxeador así como la palabra ‘México’.

“Mi niño #EquipoCanelo”, comentó el famoso de 28 años en dicha imagen, en la que adjunto dos emojis: una carita de bebé así como un corazón. Y aunque El Canelo desactivó los comentarios en la tierna postal, ésta ganó más de 86 mil’ me gusta’ en cuestión de segundos.

Saúl Adiel, quien es fruto de la relación entre el jalisciense y Neida Sepúlveda sin duda se apoderó del corazón de sus millones de seguidores con su ternura y gran parecido con el pugilista, quien a pesar de haber publicado una foto de su manita hace algunos meses -cuando era recién nacido-, nunca había presumido el rostro de su bebé… hasta ahora.

¿Lo curioso? Es que a pesar del éxito que ha logrado El Canelo a nivel mundial, el boxeador admitió que no le gustaría que su hijo se dedicara a este deporte. Eso sí… aunque Saúl Adiel aún es un bebé, el famoso admitió que si en un futuro quisiera seguir su camino, él lo apoyará con los brazos abiertos. "En lo personal, diría que no, porque el deporte del boxeo es muy difícil y a mí no me gustaría. Está en lo que a él le guste”, le confesó a Adela Micha en su programa llamado La Saga. Lo cierto es que El Canelo volvió a demostrar que, aunque en el ring su fuerza es incontenible, ¡con sus hijos es el padre más tierno y dedicado!

