Yalitza Aparicio y el emotivo mensaje en el que pidió oraciones para su papá hospitalizado

Yalitza Aparicio está pasando por uno de los momentos más agridulces en su vida… Y es que a pesar del éxito así como halagos que ha recibido por su actuación en Roma, la cinta dirigida por Alfonso Cuarón -que competirá por varios Golden Globes esta noche-, la mexicana pidió oraciones para su papá, quien fue hospitalizado esta semana.

Con el corazón en la mano, la actriz de 26 años compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Facebook en donde reveló que su padre sufrió una alteración arterial. “Buenos días, amigos. Con un profundo dolor en mi corazón lamento decirles que mi papá está hospitalizado. El viernes sufrió una embolia pero gracias a Dios está estable. Les pido muchas oraciones para él y mucha fuerza para mis hermanos y mi mamá. Les agradecería que me ayudaran compartiendo este mensaje para cargarnos de buenas energías, ya que las necesitamos. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde”, escribió.

Segundos después de publicar este mensaje, el apoyo tanto de fans como amigos se hizo evidente, todos aplaudiendo el valor así como temple de acero de la actriz originaria de Tlaxiaco, Oaxaca. Yalitza también compartió un conmovedor momento que vivió hace poco con una señora, el cual cambió su manera de ver la vida.

“Ayer estuve platicando con una señora mayor y me comentaba que no había visto la película pero que me escuchaba mencionar y le dije ‘cuando salga de aquí, yo misma la llevaré a ver la película. Esta madrugada falleció y ni siquiera pude decirle gracias por su tiempo, sus consejos y sus oraciones para mí y mi familia, pero de todo corazón espero esté descansando a la derecha del todopoderoso. Eso me pone a pensar lo corta que es la vida, espero ustedes me ayuden a que este largo y tedioso camino sea más ameno. Muchas gracias de antemano y muchas bendiciones”, finalizó la famosa en su mensaje.

Yalitza se ha convertido en una de las mexicanas más admiradas del momento por su personaje de Cleo en la película lanzada por Netflix que dirigió Cuarón, esto a pesar de no tener experiencia como actriz, al ser maestra en su natal Oaxaca. Sin embargo, el destino la ha encaminado a ser una de las más queridas de los festivales así como premios de cine, destacando no solo por su talento sino también estilo.

Se espera que Yalitza asista junto a Alfonso, Marina de Tavira así como otros participantes en la película de Roma en los Golden Globes, en donde sin duda demostrará su fuerza inquebrantable así como sofisticación, por la que incluso ya se ha colocado como una de las mejor vestidas de la temporada.

