Pippa Middleton aparece guapísima en bikini a solo ocho semanas de dar a luz

A lo largo de su embarazo no dejó en ningún momento su estilo de vida siempre activo y pendiente del ejercicio, por lo que no ha sorprendido que solo a ocho semanas de convertirse en mamá, Pippa Middleton se pueda dar el lujo de aparecer en un pequeño bikini. Lo que sí podría dejar a más de uno con la boca abierta es que después de convertirse en mamá en octubre pasado, la hermana menor de la Duquesa de Cambridge ha recuperado su abdomen perfectamente marcado. La nueva mamá fue fotografiada durante sus vacaciones en St. Barts con su esposo James Matthews y su pequeño, Arthur. La nueva familia se encuentra rodeada también de los padres de la Duquesa y de su hermano James, quien ha sido visto con una misteriosa rubia, muy enamorado.

Pippa es conocida por su amor por el ejercicio y su devoción tiene sus recompensas. Siempre propensa a una figura esbelta, Pippa dejó ver en estas vacaciones que no queda rastro algun0 de su pancita y que ha recuperado la silueta que tenía antes de convertirse en mamá. La estilosa nueva mamá lució en esta escapada playera un coqueto bikini blanco con bordados en negro de la firma londinense Biondi. A juego lució un vestido blanco con bordados azules de la misma marca. El toque más playero lo dio con un bolso de paja con borlas azules y las palabras “Ama la vida” bordadas en este mismo color.

Como cada año, los Middleton se encuentran disfrutando del fin de año en la isla caribeña en la que se encuentra también la familia de James Matthews, esposo de Pippa. Antes de este viaje, la familia de la Duquesa suele celebrar la Navidad en su residencia de Norfolk, en donde hace dos años recibieron a Kate y al Príncipe William con sus hijos, para las fiestas.

El espectacular cuerpo post-bebé de Pippa no es una sorpresa, sobre todo después de que ella hablara públicamente de cómo se mantuvo fit a lo largo de su embarazo. “El deporte y el ejercicio siempre han sido parte de mi vida diaria, desde sesiones en el gimnasio hasta salir a correr los fines de semana, caminar o entrenar para un evento. El fitness me da energía y me ayuda a aclarar mi mente. Amo las endorfinas y el factor de energía que da el ejercicio”, escribió la socialité en su columna de Waitrose Magazine.

Justo dos días de que se le viera muy embarazada en la boda de la Princesa Eugenia, Pippa trajo al mundo al pequeño Arthur el pasado 16 de octubre. Fue a través de un comunicado que se difundió a través de HELLO!, que se pudo conocer la noticia: “James y Pippa tuvieron a su bebé. Nació el lunes 15 de octubre a la 1:58 pm, pesando 8 libras y 9 onzas. Todos están encantados y la mamá y el bebé se encuentran bien”.

