Gabriel Soto e Irina Baeva, dos guapos en Acapulco

Han sido especialmente discretos con su relación y en los últimos meses han preferido no compartir imágenes juntos en las redes sociales, pero de vez en vez dan un pequeño vistazo a su romance. Esta vez Gabriel Soto e Irina Baeva han publicado increíbles imágenes de sus vacaciones de año nuevo en Acapulco, lugar en donde el actor tiene una residencia en donde suele pasar su tiempo libre.

En un año diferente, en el que Gabriel ha tenido que dividirse las fiestas con sus hijas, pasando con ellas la Navidad, ahora está listo para cerrar el año desde Acapulco. Tan guapo y fit como siempre, Gabriel ha presumido algunas imágenes desde el puerto en donde se le ha visto feliz. “Hogar, dulce hogar” fue el primer mensaje que Soto publicó en redes, dejando claro que ya se encontraba en su rincón favorito. Visiblemente feliz con estos días, el actor publicó otra foto en la que muestra su lado más hogareño desde el asador de su casa con el mensaje: “La felicidad es donde está el corazón”.

Si las imágenes de su hogar lo mostraban de lo más sonriente, no podía faltar una visita al mar en donde por supuesto, le tocó el infaltable chapuzón. Bronceadísimo, Soto se dejó ver en pleno clavado en un video que encantó a sus seguidores en redes sociales. Que si el momento de su entrada al mar atrajo muchos likes, más lo hizo la fotografía de su salida en donde se podía apreciar a la perfección el esculpido cuerpo que Soto trabaja siempre atento de su rutina de ejercicios y alimentación.

Por su parte, Irina ha pasado de una playa a otra y hace cinco días anunció su llegada a Acapulco con una nostálgica postal de un atardecer junto a la que escribió: “Agradecida”. Por supuesto, no podía faltar una imagen de la actriz disfrutando de unos momentos al sol luciendo un coqueto bikini verde que contrastaba con su bronceado cuerpo. Y para no dejar a sus fans con las ganas de una imagen de su look playero, Irina posó seximente con el mar de fondo junto a un mensaje para cerrar el año: “2019, ahí te voy”.

El actor debe estar disfrutando al máximo de estos días de descanso antes de comenzar la promoción de su película La Peor de mis Bodas 2 que se estrena este primero de enero. Por su parte, Irina está por estrenar El Último Dragón, una nueva producción protagonizada por Irina y Sebastián Rulli, que los ha llevado alrededor del mundo.

