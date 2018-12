El emotivo mensaje de Claudia Álvarez a Billy Rovzar por sus 8 años de dejar el alcohol

¡La más orgullosa por la decisión que cambió su vida! Así lo admitió Claudia Álvarez respecto a los 8 años de sobriedad de Billy Rovzar, quien celebró este importante momento de su esposo, dedicándole uno de los mensajes más emotivos que le ha escrito hasta el momento -y que sin duda conmovió a más de uno-.

¿La mejor manera de hacerlo? Compartiendo una foto de su impactante boda realizada hace dos años, en la que aparecen los dos corriendo por el mar y tomados de la mano por el mar de Punta de Mita. Y con el corazón en la mano, la famosa de 37 años felicitó a su esposo de 42 por su maravillosa acción. “Hoy es un día muy especial para la persona más importante en mi vida.... Hoy, hace 8 años, ¡tomó una decisión que le cambió la vida y me hace admirarlo cada día más! El dejar de tomar requiere de un gran desafío porque significa dejar un estilo de vida, ser fuerte con la presión social y un sin fin de altas y bajas, pero siempre con la convicción de querernos dar tu mejor versión y hoy amor, ¡te lo aplaudo con todo el honor que mereces! ¡Te Amo y admiro con toda mi alma!”, expresó.

De inmediato, las poderosas palabras de Claudia hicieron vibrar no solo a sus seguidores, llegando a más de 44 mil ‘me gusta’, sino a Billy, quien le agradeció el apoyo así como su amor en dicha publicación. “¡Mi amor! Tú eres uno de los regalos más grandes que la vida me dio. Sabes que tú y mis pollitos son mi centro y mi fuerza”, confesó el productor.

Gracias a este mensaje, Billy no solo recibió las palabras de aliento de Claudia sino también de otros amigos del espectáculo como Grettell Valdez, Fernanda Castillo, Zuria Vega, Mane de la Parra e Inés Gómez Mont, quienes también le echaron porras, además de felicitarlo por esta increíble decisión.

Aunque Billy nunca se encontró en una situación crítica por el alcohol, el famoso agradece la decisión pues ahora tiene más control de su vida. “Tomé la decisión de dejar por completo el alcohol. No estaba en una situación crítica, pero sí estaba fuera de control. Lo vi como algo bueno, como algo que yo podía controlar y hacer. Al final del día no entendí el concepto de no seguir la fiesta hasta que cayera. Eso paso por mucho tiempo y me alejó de mi familia”, reveló en un video hace tiempo. ¿Sus motores? Sin duda sus hijos y Claudia, quien siempre ha demostrado su amor así como apoyo incondicional a Rovzar, algo que sin duda ha influido en su decisión.

