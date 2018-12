'Fue un año fuerte': Paola Rojas se sincera sobre el 2018 -y revela su poderoso propósito para el 2019-

¡Más que preparada para darle la bienvenida al Año Nuevo con el pie derecho! Ese es el caso de Paola Rojas, quien abrió su corazón e hizo un recuento sobre todas las enseñanzas así como vivencias que aprendió en el 2018… y lo que está más que decidida a cambiar para el 2019.

Y demostrando su temple de acero así como fuerza, la conductora de 42 años se sinceró como pocas veces lo hace, revelando que el año que está por terminar fue uno de los más difíciles que ha pasado en toda su vida, esto después de anunciar su separación de su esposo, el futbolista Luis Roberto Alves Zague. “Fue un año la verdad que muy complicado, muy fuerte”, comentó durante el programa de Netas Divinas.

Paola admitió que fue tanta la presión que enfrentó este año que volvió a adoptar un hábito que pretende dejar: fumar. Y aunque pasó de ser algo ocasional a una costumbre recurrente, la conductora está más que decidida en dejarlo completamente.

“Fui siempre como fumadora social pero, este año, le subí a la fumadita. […] No me acabo un cigarro pero sí puedo prender hasta tres al día y darles dos fumadas. Antes solo lo usaba, digamos que para la digestión. ¡Cuánta información, no era necesario! Voy a dejar de fumar. Fumo poquito… voy a fumar cero”, agregó en dicha entrevista, en donde se llevó los aplausos así como porras de todos los presentes por su decisión.

¿Lo cierto? Es que Paola sin duda ha demostrado que su valentía así como seguridad pueden acabar con todo, algo que bien demostró cuando un video del padre de sus hijos se viralizó, algo que no solo la puso en el ojo del huracán -indirectamente-, sino por el cual recibió amenazas e incluso críticas. Sin embargo, la mexicana salió adelante de los comentarios negativos, apoyándose en el amor de sus seres queridos así como fuerza interior. Sin duda, ¡el 2019 será el año en el que la famosa seguirá demostrando que su personalidad es simplemente inquebrantable!

