La tierna reacción de la hija de ‘El Canelo’ al abrazo de J Balvin, ¿qué hizo la bebé? Aunque millones de fanáticas del colombiano hubieran querido estar en lugar de la niña, ella simplemente no pudo fingir su estado de ánimo

No hay sentimientos más puros que los que poseen los niños, sobre todo los bebés quienes simplemente no pueden mentir. Para muestra la encantadora reacción que tuvo María Fernanda, hija de Saúl Canelo Álvarez cuando el famoso cantante J Balvin la abrazó. Convertida en la “envidia” de miles de jovencitas que siguen la carrera del cantante, la bebé no pudo fingir y rechazó, de la manera más tierna, al colombiano.

A través de su cuenta de Instagram Fernanda Gómez, novia del pugilista mexicano, compartió el divertido momento en el que su bebé provocó la sonrisa más franca del cantante: “Cuando estás enojada y te abrazan”, escribió la tapatía como pie de foto de un álbum en el que se ve a la bebé incómoda, pero al cantante muy sonriente al ver el comportamiento de la pequeña.

Además de las fotos, los cometarios resultaron muy graciosos ya que varios seguidores de Fernanda Gómez aseguraron que a la bebé le salió el instinto de su papá: “Le salió lo boxeadra”, son solo algunas de las apreciaciones de quienes dieron “me gusta” al álbum. Además de los dotes como pugilista de la bebé, también destacaron el gran parecido que posee con él, pues la bebé es idéntica al boxeador.

Aunque en ese momento María Fernanda no estaba del mejor humor, en general la bebé siempre es encantadora, al menos cuando está en brazos de su papá, sitio que al parecer es el consentido de la niña, quien siempre provoca el lado más tierno de El Canelo, solo hace falta recordarlo en Halloween vestido de Joker o en Navidad ataviado en pijamas idénticas a las de la bebé y su mamá.

Si bien el boxeador no es fan de compartir su intimidad en redes sociales, hace unos días, con motivo de Navidad, publicó una instantánea, en la que se le ve cargando a la bebé, y con la que envió felicitaciones a sus más de 4 millones de seguidores en Instagram, donde demostró que, antes que Campeón Mundial de Boxeo, es padre de familia.