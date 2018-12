¿Siguiendo los pasos de JLo? Su hija y las de A-Rod sorprenden cantando a coro

A sus 49 años Jennifer Lopez puede presumir de muchas cosas, como de tener una gran carrera y una espectacular figura. Pero eso no es lo único en la vida de esta cantante, pues además de todo tiene una hermosa familia. JLo ha encontrado el amor junto a Alex Rodriguez, con quien ha construido una sólida relación. Sin embargo, la famosa pareja ha ido más allá, pues ha logrado que sus hijos sean grandes amigos y compartan juntos los mejores momentos. Uno de ellos es el que, orgullosa, acaba de publicar la intérprete en sus redes sociales. Emme, hija de Jennifer, Ella y Natasha, hijas del ex beisbolista, sorprendieron a los seguidores de sus famosos padres con una espontánea y muy bien entonada presentación, en la que las tres niñas -con ukulele en mano- sacaron a relucir sus afinadas voces, ¡y no lo hicieron nada mal! Haz click en el video para ver y escuchar a estas talentosas jovencitas.