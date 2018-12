Con estas fotos, Miley Cyrus confirma su matrimonio con Liam Hemsworth

Si todo apuntaba a que Miley Cyrus y Liam Hemsworth habían contraído matrimonio el pasado fin de semana, la más reciente publicación en Instagram de la cantante no ha dejado lugar a dudas. Sin muchas palabras ni explicaciones, Cyrus compartió una serie de fotografías en las que se le ve enfundada en un vestido blanco abrazando a un galante Liam en tuxedo. Las imágenes fueron tomadas en la celebración que tuvieron en Tennessee y que levantó todas las alarmas, no solo por sus particulares atuendos sino porque en la pared había a modo de adorno un letrero hecho en globos con las palaras “Señor y Señora”.

VER GALERÍA

“Éste es probablemente nuestro beso un millón”, escribió Miley junto a la primera imagen que resulta la más inocente, en la que por supuesto, se ven en pleno beso. En el segundo posteo colocó una galería de imágenes en las que se ve a los novios fundidos en un abrazo con la fecha “23.12.2018”, por último, junto a otra imagen en medio de un gran abrazo escribió: “10 años después”, haciendo referencia al tiempo que tienen de relación, con solo una pausa de por medio durante una comentada época en la vida de la cantante de 28 años. Por supuesto, no se puede ignorar la argolla de matrimonio que Liam deja ver en todas las fotografías.

Las primeras imágenes de esta celebración se dieron a conocer en las redes sociales de sus amigos y familiares. En ellas, se podía ver a Liam muy elegante rodeado por sus dos hermanos, además de otra postal en la que se veía a los novios partiendo lo que parecía un pastel de bodas. Las lágrimas de la hermana menor de Miley también dieron mucho de qué hablar, pareciendo la confirmación perfecta de la boda de la que todo mundo especulaba.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

¿Se habrán casado? Las misteriosas fotos de Miley Cyrus y Liam Hemsworth que están en la mira

El 'amor' sobrevivió al incendio en casa de Miley Cyrus y Liam Hemsworth

Desde la primera etapa de su relación, Miley y Liam anunciaron que estaban comprometidos, pero desde que se dieron una segunda oportunidad en el amor, en más de una ocasión se habló de nupcias para ellos. Después de que perdieron su hogar ante los devastadores incendios de California, los rumores de su llegada al altar comenzaron a cobrar fuerzas y parece que sin hacer mucho ruido y de una forma muy discreta, han unido sus vidas en matrimonio.

La pareja se conoció en el 2010 en el set de la película The Last Song, en aquel entonces Miley ya era una consolidada estrella Disney y Liam se estaba dando a conocer en Hollywood. Aunque se especulaba que podrían casarse en Australia, país natal de Hemsworth, las cosas han sido muy diferentes. Aunque distintos medios se han puesto en contacto desde el domingo pasado con sus representantes, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido la noticia, pero Miley ha acabado con las especulaciones en sus redes sociales. Cuando una fan le escribió junto a estas fotos: "Te has casado con el hombre más guapo de Hollywood", ella simplemente respondió: "¡Ya lo sé!".

VER GALERÍA