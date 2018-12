Anahí dedica despedida a Martha Érika Alonso y Rafael Moreno Valle: 'Los llevaremos en el corazón'

La noticia del fallecimiento de la Gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso y su esposo, el Senador Rafael Moreno Valle, tomó por sorpresa a sus más cercanos en la víspera de Navidad. Y quien no pudo dejar de expresar su tristeza por este lamentable acontecimiento fue su amiga Anahí, que dedicó un sincero mensaje al matrimonio, que partió el pasado 24 de diciembre al desplomarse el helicóptero que los trasladaría a la Ciudad de México desde el estado de Puebla. Para recordar a sus entrañables amigos, la esposa del político Manuel Velasco también compartió la foto de un día en que coincidieron con ellos para convivir, misma que ha motivado la reacción de sus fanáticos.

VER GALERÍA

Anahí tomó su cuenta de Twitter para abrir su corazón y lamentar esta tragedia que ocupó los titulares no solo de la prensa mexicana, también a nivel a internacional. “Amigos queridos, siempre los llevaremos en el corazón. Dios los tenga en su gloria”, escribió la cantante en esta red social. Para hacer más emotivas sus palabras, acompañó su publicación con la imagen de aquel día en que sostuvieron una reunión con motivo del encuentro futbolístico entre los Jaguares de Chiapas y el Club Puebla, en septiembre de 2014. Ese día, tanto ella como Velasco se mostraron agradecidos con el recibimiento, pues ambos viajaron al estado entonces gobernado por Moreno Valle, quien concluyó su mandato en enero de 2017.

De esta manera, la actriz se sumó a la lista de condolencias dadas a conocer por los allegados al matrimonio, que dedicó gran parte de su vida al trabajo en la política. Por supuesto, el ex Gobernador de Chiapas también hizo público su sentir, destacando la gran cercanía que a lo largo de estos años guardaron con ellos, en especial con el exintegrante del Partido Acción Nacional. “Lamento profundamente el sensible fallecimiento de un hermano que la vida me dio, un compañero de mil batallas y un gran mexicano que siempre luchó por un México mejor…”, escribió Velasco en Facebook.

VER GALERÍA

Para concluir, el chiapaneco se mostró solidario con los cercanos a sus amigos, de quienes guarda gratos recuerdos. “Mi esposa Anahí y yo nos unimos a la pena que embarga a la familia y amistades del Dr. Rafael Moreno Valle y de mi amiga, la Gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso. Que en paz descansen”, dijo. En esta publicación también incluyó un álbum de fotografías de diversos instantes, como las visitas que Moreno Valle y Martha Érika realizaron a Chiapas, y un par en donde aparecen los dos políticos luciendo atuendos de charro y montando a caballo.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

Los funerales de Martha Érika Alonso, Rafael Moreno Valle y los otros miembros de la tripulación que fallecieron en el percance, se realizaron el 25 de diciembre en Plaza Victoria, en Puebla. Políticos, familiares y amigos cercanos a la pareja se dieron cita a este homenaje luctuoso en donde se realizaron las guardias de honor correspondientes: la primera, encabezada por la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; la segunda, conformada por ministros y jueces de la Suprema Corte y la tercera integrada por los familiares.