El emotivo regalo que recibió Paulina Peña, un collar de su mamá

La Navidad suele ser una época de fiestas y de celebración, pero también de nostalgia y de recuerdos. Fue así como Paulina Peña compartió a través de su cuenta de Instagram que había recibido el regalo más especial de su vida, uno que le arrancó algunas lágrimas pero que también le ha regalado una enorme sonrisa. A menos de un mes de haber dejado la entonces residencia oficial de Los Pinos, los Peña siguen tan unidos como desde el primer momento y han querido celebrar este día a través del baúl de los recuerdos.

Paulina documentó a través de su cuenta de Instagram la entrega de los regalos, hasta llegar al más especial. “Probablemente, éste es el mejor regalo que he recibido en mi vida, mi papá me lo acaba de dar. Era un collar de mi mamá que tenía guardado hace más de quince años. No puedo de la emoción”, escribió la hija mayor del expresidente Enrique Peña Nieto junto a una fotografía de una cadena de oro con un dije en forma de huevo en color negro con detalles dorados, que publicó en las historias de su cuenta de Instagram.

La señora Mónica Pretelini falleció en enero del 2007 cuando sus hijos eran todavía muy pequeños, pero desde entonces ellos han mantenido su recuerdo vivo. Paulina encabeza la fundación que lleva su nombre y que se dedica a gestionar programas de asistencia social que beneficien a mujeres de grupos vulnerables en materia de salud. El expresidente reveló hace algunos meses que al ver a su hija mayor siempre recuerda a la madre de sus hijos y es que cada uno de ellos tiene algunos rasgos de la señora Mónica.

Después del momento nostálgico, llegaron las alegrías. Paulina compartió fotografías y videos en las que se le ve celebrando no solo con su novio, Fernando Tena, sino también con sus hermanos, Nicole y Alejandro. La más pequeña de los Peña también compartió su propio recuento de la noche y la mañana, en el que se puede ver a Fernanda Castro con uno de sus amigos después de la celebración. Alejandro no se quedó atrás y presumió el pavo que degustaron en su primera navidad alejados de Los Pinos.

