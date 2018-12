Una reciente exnovia de Luis Miguel explica por qué terminó su relación con el cantante

No hay duda de que para una exnovia de Luis Miguel la experiencia de compartir aquellos días junto a El Sol será inolvidable. En esta ocasión, fue Desirée Ortiz quien habló del romance que tuvo con el cantante, a un año de la sonada ruptura de la que poco a poco ha ido revelando algunos detalles. Dispuesta a mostrarse transparente con sus seguidores, la venezolana respondió preguntas a través de sus redes sociales, en donde no pudo evitar que los usuarios contuvieran la curiosidad en relación con ese episodio de su vida, incluso hubo quienes directamente la cuestionaron sobre el principal motivo que dio pie al final de la relación.

Sin más rodeos, Desirée expuso la razón por la cual terminó todo, sin dejar de hacer hincapié en la postura que actualmente ha asumido en relación con el intérprete. Fue en ese instante cuando uno de sus seguidores le preguntó: “¿Por qué dejaste a Luis Miguel?”, y de inmediato ahondó en sus explicaciones. “Circunstancias, demasiada diferencia de edad, estilos de vida distintos…”, confesó durante la charla. Mientras tanto, los fanáticos no dejaron de preguntarle al respecto y ella se mostró abierta a despejar cada una de las dudas que pudieran existir.

Otra de las personas que estuvo pendiente de las palabras de Desirée quiso saber si todavía extrañaba al cantante. “No, una grata experiencia”, reiteró para dejar claro que tras poner punto final a ese capítulo en su corazón simplemente cambió de página. En otro instante confesó que a lo largo de su noviazgo con Luis Miguel tuvo la oportunidad de bailar “muchas” veces con el ídolo, a quien además describió en una palabra como un hombre caracterizado por la “autenticidad”. De esta manera, la también periodista se refirió a su ex, que hoy disfruta de una relación amorosa con la corista Mollie Gould.

Y más allá del cariño que pudo prevalecer entre los dos, Desirée dio muestra de que ella también admira a El Sol como artista, por eso confesó que el tema Tu y Yo es uno de sus favoritos. Apenas a mediados de noviembre, la venezolana evocaba otro de los momentos en los que disfrutó con el cantante, esta vez ella compartió un álbum de fotos a través de su cuenta de Instagram en el que aparecen los dos a bordo de un yate, abrazados y muy cariñosos. Al pie de esa postal, la rubia hizo una reflexión en la que invitó a sus seguidores a invertir en experiencias más que en cosas materiales.

Hoy, Desirée se mantiene reservada sobre su estatus sentimental, pero siempre ha dejado claro que es una mujer independiente. Recién fue confirmada su ruptura con Luis Miguel, ella reveló que otro rasgo de su personalidad había sido motivo para que las cosas con el intérprete no funcionan del todo como se esperaba. “Sabía (Luis Miguel) que yo no era la clásica niña que él podía controlar. Creo que me conoció con esta personalidad y con mi manera de ser… siempre le dije, ‘nadie me va a decir que tengo qué hacer, entiendo que hay ciertos parámetros de respeto, pero yo manejo mis cosas a mi manera y siempre lo he hecho así…”, dijo en una entrevista concedida al programa Hoy.