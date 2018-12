Lupita Jones y su cariñosa respuesta a Andrea Toscano luego de Miss Universo: 'Te adoro mi niña'

Los resultados no fueron los esperados, pero tanto Andrea Toscano, representante de México en Miss Universo, como Lupita Jones, presidenta de Mexicana Universal, saben perfectamente que el trabajo se hizo y que se dio todo para conseguir un buen lugar en el certamen. Luego de su paso por el concurso de belleza internacional -en el que fue eliminada en la primera ronda- Andrea se mantuvo alejada de las redes sociales, uno días, aunque volvió tras prometer a sus seguidores que haría un Instagram Live y, si bien nunca sucedió, hoy, la reina de belleza utilizó su cuenta para compartir un video en el que agradeció a la vida por esta inolvidable experiencia.

La joven de 20 años de edad acompañó este clip con un extenso texto en el que dedicó varias líneas a Lupita Jones, quien ha sido una de las “responsables” de que el sueño de Andrea de participar en Miss Universo se hiciera una realidad: “Merecer tu sueño es saber que los resultados no llegan de la noche a la mañana. Es levantarte todos los días con motivación para ser ejemplo de que siempre se puede. Yo no me rindo, hay mucho por hacer y juntos vamos a tomar nuestros sueños con las dos manos”, escribió en la primera parte del mensaje.

En la segunda parte del texto, Andrea se la dedicó completamente a Lupita Jones a quien agradeció por todo el trabajo, pero sobre todo por la calidez: “Gracias por ser parte de este gran proceso gracias a Lupita Jones y a su gran equipo de trabajo que tanto quiero, gracias Mexicana Universal por el apoyo incondicional. Trabajamos incansablemente por el objetivo y éste se cumplió. Gracias por el gran respaldo pero sobre todo por el gran cariño, te quiero mucho, eres la mejor de las mejores, te admiro por todos tus conocimientos, personalidad, pasión y entrega en tu trabajo, por tus mil y un cualidades más que resaltan y te hace ser aún más bella. Qué honor estar contigo. Infinitamente gracias”, escribió Toscano.

Ante este guiño, Lupita –quien desde Miss Universo no había publicado nada en Instagram- publicó una foto del video de Andrea que acompañó con la frase: “Te adoro mi niña, vamos por más. Eres una gran reina”, escribió Jones quien en 1991 se coronó como la primera mexicana en convertirse en Miss Universo. Lupita le tiene un cariño muy especial a Andrea por haber representado a nuestro país tras ganar Mexicana Universal la plataforma, creada por Jones, de la que salió la originara de Colima.

