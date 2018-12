Con nostalgia Irene Esser, novia del hijo de AMLO, recordó su paso por Miss Universo La venezolana compartió en Instagram varios videos de la noche en la que estuvo a nada de ganar este certamen internacional

Como cada año, el pasado domingo, durante la edición número 67 de Miss Universo, las redes sociales se convirtieron en el medio por el cual, los espectadores realizaron sus “apuestas” para intentar adivinar quién se convertiría en la mujer más hermosa del mundo. Pero no todo en internet se trató de las concursantes de esta edición, también, algunas exparticipantes se pusieron nostálgicas recordando su paso por tan importante certamen, tal fue el caso de Irene Esser que, en 2012, representó a Venezuela y quien recientemente acaparó los reflectores, durante la pasada toma de posesión del Presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser la guapa acompañante de uno de los hijos del mandatario.

A través de su cuenta de Instagram, la guapa novia de Andrés Manuel Jr, recordó aquella noche en la que, por poco, se corona como Miss Universo (durante su participación, Esser quedó como la segunda finalista). Con tres fragmentos de videos de su desfile, en traje de baño y en vestido de gala, recordó su afortunada participación en este concurso de belleza.

“¡Recordar es vivir! Hace seis años me tocó a mí y fue una de las mejores experiencias de mi vida, gracias a toda la gente que me apoyó”, escribió como descripción de su publicación que, está por alcanzar los 20 mil “me gusta”. Luego de su momento nostálgico, Irene –como Ximena Navarrete en México- invitó a sus más de 290 mil seguidores en Instagram a seguir con ella el desarrollo del certamen: “¿Quién me acompaña hoy a ver Miss Universo?, ¿Quiénes son sus favoritas?”, comentó provocando la reacción de más de 1 mil 500 usuarios.

Gracias a los videos que publicó pudimos recordar lo espectacular que lució en la edición de Miss Universo donde, pasó a la historia por su respuesta a la pregunta que, el juez de aquel año, el actor Diego Boneta, le formuló: “Si pudieras hacer una ley, ¿cuál sería y por qué?”, a lo que Esser respondió: “Pienso que cualquier ley que está en la constitución ya fue promulgada, pienso que deberíamos tener la opción de poder participar o votar en nuestras vidas. Yo soy surfista, por ejemplo, y el mejor camino que debo tomar es la ola que espero”.

Después de Miss Universo, Irene tomó el camino de la actuación y actualmente se encuentra filmando una serie sobre la vida de Simón Bolivar, donde interpreta el papel de María Teresa del Toro Alayza, esposa del político. Por otra parte, en lo personal, todo parece indicar que la vida también la unió, de manera indirecta, con la política, debido al cargo que ahora ocupa el papá de su pareja sentimental.