Se acabó el amor pero no la cercanía, esto ha dicho Myrka Dellanos de su relación con Luis Miguel

La historia de amor entre Myrka Dellanos y Luis Miguel comenzó a escribirse cuando años atrás ambos se conocieron en una entrevista. A partir de ese momento la química dio pie a un romance que los colocó en el ojo público, siempre reservados pero sin perder esa condición que ganaron con el tiempo: la de ser una de las parejas favoritas de aquellos años. Y aunque después de un periodo el noviazgo llegó a su fin, nada impidió que entre los dos prevaleciera un lazo de amistad que se mantiene hasta el presente, a pesar de que por las circunstancias y el actual ritmo de vida de cada uno el contacto es esporádico.

VER GALERÍA

Una vez más, y como pocas veces, Myrka abrió su corazón para compartir cómo transcurren las cosas en relación con Luis Miguel, una persona a la que admira y de quien atesora gratos recuerdos. “Nosotros se puede decir que somos amigos, lo conozco, no lo veo seguido pero definitivamente es una persona a la que le tengo cariño…”, contó la periodista durante una entrevista concedida al programa televisivo de Camilo, transmitido por CNN. Segura de sus palabras, también se mostró reservada con los detalles de ese periodo de su vida, en que asegura todo marchó de maravilla.

Por si quedaran dudas, Myrka habló de la cordialidad que hubo hasta el fin de su noviazgo, un episodio del que guarda recuerdos que prefiere mantener fuera del ámbito público. “Me trató muy bien, las cosas fueron bien y no terminaron por nada nefasto ni terrible. La verdad sólo la vamos a saber él y yo…”, señaló durante la charla. En aquel entonces, cuando se conocieron, la periodista tenía 34 años, mientras que Luis Miguel 29, y eso no fue impedimento para que la chispa del amor surgiera y aquello fuera confirmado en una portada lanzada por la revista People en el año 2003.

VER GALERÍA

A lo largo de su charla con Camilo, Dellanos también reiteró el gran respeto que le tiene a El Sol, no solo por lo que ella ve en él como persona, también por su talento artístico. De paso, defendió la idea de su ex, quien en meses pasados llevó la historia de su vida a la pantalla chica. “Él es una leyenda, él todavía está vivo y yo creo que tiene todo el derecho de contar su historia de la forma que él quiera. Me parece que eso es lo más respetuoso. Le tengo respeto y cariño…”, contó.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

Dellanos no podía concluir la entrevista sin dejar de mencionar que también es fan de Luis Miguel, y entre todo el repertorio de su ex tiene una canción que se ha convertido en su favorita. “De las antiguas me gusta la de No Sé Tú…”, comentó. Recordemos que el pasado 24 de abril la presentadora estadounidense de origen cubano mostró en redes sociales una foto en la que aparece junto al cantante, celebrado el lanzamiento de Luis Miguel, La Serie sin dejar de calificar al ídolo como a un “hombre bondadoso y con un gran corazón…”.