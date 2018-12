Danna Paola y el video del casting para 'Élite' -que está en boca de todos-

¡Un papel que estaba hecho para ella! Así lo reveló Danna Paola, quien con un poco de pena –pero también con mucha emoción-, decidió revelar la impactante actuación con la que se convirtió en una de las integrantes de la serie española con la que ha recorrido todo el mundo: Élite.

La famosa de 23 años compartió dos videos en su cuenta de Instagram en los que aparece con un suéter negro de cuello de tortuga así como una copa, resaltando la personalidad atrevida y fuerte de su personaje de Lu, quien se enfrenta a su rival de aulas así como de amores Nadia –interpretada por la actriz Mina El Hammani –una escena que se convirtió en una de las más icónicas de dicho programa de Netflix-.

De lo más emocionada y con los sentimientos a flor de piel, Danna acompañó estos videos con un mensaje en el que resaltó que desde el primer momento sintió una fuerte química con su personaje, el cual a pesar de no parecerse emocionalmente, desempeñó con gran talento, cautivando tanto a productores como al director, quien la eligió de inmediato para esta serie.

“Hace un año no tenía ni idea que este casting me llevaría a tener un cambio de vida tan drástico y necesario, a tener una de las mejores experiencias de vida, y me sorprende muchísimo ver que desde ese día (aunque estaba medio dormida, jajaja) había algo dentro de mí que me hizo un ‘match’ instantáneo al darle por primera vez voz a “#LU”, comentó en dicha publicación.

Y es que sin imaginárselo, este papel cambió la vida de Danna al catapultarla a la fama en todo el mundo, convirtiéndola en una de las actrices favoritas de España así como de otras partes del mundo. Además, interpretar a Lu fue todo un reto para la mexicana, pues marcó su crecimiento tanto actoral como personalmente, teniendo escenas de lo más sensuales que nunca antes había hecho –con las que paralizó a las redes-.

“Se los comparto con mucha pena y emoción a la vez. Esta escena es de mis top favoritas en la vida desde que la leí, el rodarla en el set y verla después realizada con todo puesto... fue mágico, y gracias a Mina aún más. La vida es impredecible pero muy sabia”, dijo al final de su mensaje, el cual recibió más de 408 mil 'me gusta’. ¿Lo mejor? es que Danna pronto regresará con este personaje, al estar grabando la segunda temporada de la exitosa serie.