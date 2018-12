Después de las declaraciones que ambas hicieron, Atala Sarmiento vuelve a hablar de Pati Chapoy

Después de las declaraciones que Pati Chapoy hizo en entrevista con Mara Patricia Castañeda en la que habló de algunas acciones que Atala Sarmiento tuvo durante el programa de Ventaneando -y a los que en su momento parecía haber respondido en redes sociales-, la conductora decidió abrir su corazón y hablar más extensamente del tema.

Con los sentimientos a flor de piel, la conductora de Intrusos admitió que tras su salida del programa en el que estuvo por más de 14 años, su vida dio un giro drástico para bien, pues creció tanto personal como profesionalmente. “Estoy descubriendo cosas muy positivas, porque toda mi vida estaba trabajando en una sola empresa. Sí fue algo súper fuerte porque nunca me preparé para algo así. Además estaba en un equipo en el que siempre había que tener un perfil muy bajo; me refiero que era una sola persona que sobresalía y los demás sólo son colaboradores y nunca piensas que pasarás de ahí; que no puedes hacer más cosas. De repente salgo de ahí, ¡y zas!”, confesó en el programa online De Historia en Historia con Claudia de Icaza y Aurora Valle.

Eso sí… después de ser cuestionada por la supuesta rivalidad que tenía con su cuñada, Jimena La Choco Pérez –como lo afirmó Pati en la entrevista con Mara Patricia-, Atala declaró que no hace caso a las especulaciones ni a los comentarios negativos hacia su persona pues la relación de ambas es maravillosa.

“Mira, yo creo que en esa entrevista se juntaron el hambre y las ganas de comer. La verdad ni caso, porque como bien dices es una cosa intrascendente […] Para mí es muy claro, afortunadamente, yo puede ver con claridad, cuando habla de mí lo hace con tanto enojo de una posición enojada, todavía y lo tomo así. Con respecto a lo que dijo es una cosa intrascendente”, agregó.

Y es que para la periodista, el trabajo o cualquier otra situación pasa a segundo plano cuando se trata de su familia como es el caso de su hermano Rafa Sarmiento y su esposa Jimena, a quien no solo adora sino también respeta.

“[Las declaraciones] No dañaron la relación con mi cuñada y ni la van a dañar porque hay cosas que uno tiene muy claras y uno sabe bien sus prioridades. Yo nunca he tenido problemas con la Choco. Sé que [las declaraciones] son desde el enojo y para mí es muy claro cuál es la intención. Hay lazos que son inquebrantables y no hay declaraciones de una ex jefa enojada que puedan romper nada. Yo con mi hermano Rafa siempre he tenido una relación estrecha, muy sana. Es delicado tener la intención de querer dañar eso pero, él y yo lo tenemos muy claro. Puede decir eso y todo lo que quiera porque sé desde dónde lo hace”, finalizó Atala.

