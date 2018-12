¡La más cool! Michelle Obama sorprende a todos con el baile de moda

Durante el gobierno de su esposo Barack al frente de Estados Unidos, Michelle Obama se ganó el cariño de la gente. La ex Primera Dama siempre brilló por su inteligencia y simpatía, pero también por sus impresionante dotes para el baile. De visita sorpresa a un hospital infantil en Colorado, esta mujer fue cuestionada sobre sus pasos favoritos de baile, a lo que ella contestó sincera: "No creo que ninguno de mis movimientos de baile favoritos tenga nombre. Sólo me muevo con la música. Simplemente me gusta moverme". Después de dicho comentario, un pequeño la invitó a hacer el popular baile Orange Justice, del famoso videojuego Fortnite. Ella no lo dudó ni un segundo y cumplió el reto, llevándose las palmas de los asistentes y contagiando a todos con su ritmo. Haz click en el video para ver el espontáneo baila de la ex Primera Dama.