Ni te imaginas cómo fue el regreso de Enrique Peña Nieto a las redes sociales

No tuvo que pasar tanto tiempo para que Enrique Peña Nieto reapareciera desde que concluyó su sexenio como Presidente de México. Esta vez, el exmandatario dio una grata sorpresa a sus seguidores, cuando reaccionó a una publicación en redes sociales hecha nada más y nada menos que por uno de sus amigos: el influencer Chumel Torres. Recordemos que previo a concluir su mandato, el expresidente se despidió de una forma muy simpática a través del noticiario que Torres tiene en la plataforma de YouTube, denominado El Pulso de la República, espacio que además está de aniversario.

Emocionado, Chumel publicó en redes sociales un álbum con algunas fotografías de instantes memorables que ha vivido en El Pulso de la República con motivo de la especial fecha, además escribió una dedicatoria que conmovió a todos sus fanáticos, entre ellos a Peña Nieto. “Me has cambiado la vida como nada antes, gracias por darme tanto y pedirme nomás que sea bien honesto contigo. Feliz cumpleaños, Pulso de la República.”, escribió Torres en Instagram, recibiendo un sinfín de comentarios de los usuarios y miles de likes.

De inmediato, el expresidente no dejó pasar la oportunidad para enviar su felicitación y lo hizo de una forma muy simpática solo con un par de emojis: uno de fuego y otro de pastel. Y claro, los fanáticos fueron los más sorprendidos al ver el gesto de Peña regalando también miles de “me gusta” a lo comentado por el mexiquense, quien durante los últimos meses de su sexenio se apoderó de las redes sociales para interactuar con quienes no dudaron en hacerle llegar algunas palabras.

La cercanía entre Chumel Torres y Peña Nieto tuvo un capítulo que los seguidores no podrán olvidar, cuando a finales de septiembre el entonces Presidente de México tuvo una participación en El Pulso de la República. En aquella ocasión, Torres hizo una llamada ficticia a Los Pinos y fue Peña quien respondió desde la oficina presidencial, explicando el por qué no había podido asistir a una carne asada a la que el youtuber lo había invitado. “Tú entenderás, el Informe, el Grito, hay que preparar mudanza. Ya, esto ya está por terminar, ya no tengo tiempo…”, le dijo.

En aquel entonces, Chumel manifestó su tristeza por el término de Peña de su cargo como presidente, y aprovechó para reiterar al mandatario que lo iba a extrañar, además de recordarle que fue con él que había empezado El Pulso de la República. “¿Qué? ¿El Pulso? No sé Chumel, te pondrás de acuerdo con quienes vienen…”, dijo de manera simpática el político, que hoy escribe una nueva página en su vida lejos de los reflectores.