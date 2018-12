Natalia Téllez sobre su relación con Chumel Torres: 'Ya estoy soltera'

Después de un tiempo de mantener su romance en privado, Natalia Téllez y Chumel Torres decidieron que todos fueran testigos de su amor. La joven pareja se volvió inseparable, y lo mismo se les vio en alfombras rojas, que de viaje juntos. Sin embargo, ahora su historia ha dado un vuelco, pues al parecer han querido tomar caminos separados. Tras casi un año de noviazgo, fue la conductora del programa Hoy quien, para no dar pie a futuras especulaciones, decidió hablar sobre el estatus de su relación amorosa con el famoso youtuber.

Tranquila, Natalia confirmó que está nuevamente soltera y ahora se enfoca únicamente en sus proyectos profesionales. Esta talentosa joven es parte del elenco de la exitosa obra Los Monólogos de la Vagina, y fue precisamente en una presentación donde hizo la revelación sobre su estatus amoroso. Al ser cuestionada por la prensa sobre si su pareja había ido a verla al teatro, Téllez decidió dar una respuesta concreta para evitar futuros rumores. "Uhmmm es que ya no tengo novio", respondió a la interrogante planteada por reporteros de la revista TVNotas.

Ante la incredulidad del entrevistador, quien incluso recordó que semanas atrás se especulaba sobre algún compromiso futuro entre la pareja, Natalia quiso ser más precisa aún y señaló: "Pues sí, pero ya decidimos seguir cada quien por su lado, mejor decirlo de una vez para evitar luego especulaciones, ya estoy soltera", confirmó firmemente. No obstante, la joven conductora no quiso abundar en los detalles que propiciaron su ruptura con Chumel. “Es lo único, que ya estoy soltera”, concluyó. Por su parte, el famoso youtuber no se ha manifestado al respecto y ahora se encuentra celebrando un aniversario más de su exitoso videoblog El Pulso de la República.

Apenas la semana pasada, Natalia fue cuestionado sobre si tenía planes a futuro con Chumel, sin embargo ella fue directa al descartar comprometerse en este momento de su vida. “No, cuál boda, yo alma libre, estoy bien así como estoy”, respondió con el sentido del humor que la caracteriza ante las cámaras del programa Intrusos. “No, cero, nada, para nada. O sea, no sé si me da miedo, como que más bien no quiero comprometerme”, agregó en la entrevista.

La noticia del rompimiento de esta joven pareja ha tomado a muchos por sorpresa, pues apenas en septiembre pasado la conductora y el youtuber se fueron juntos de vacaciones por Asia, donde se les vio muy felices. Fue a finales de marzo cuando el rumor sobre el noviazgo entre Chumel y Natalia comenzó a tomar fuerza y luego, mediante sutiles detalles en redes sociales, se fue confirmando que estos dos famosos estaban enamorados y en una relación. No obstante, ahora ambos siguen su propio camino, enfocados en sus carreras. Mientras él se encuentra enfocado en El Pulso de la República, ella también está en un gran momento profesional, pues además de Hoy y Los Monólogos de la Vagina, se encuentra rodando una película.

