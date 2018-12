Khloé derrite las redes con su momento más tierno junto a True

Para Khloé Kardashian no hay nada más importante en su vida que su hija True. Desde el nacimiento de esta pequeña el pasado mes de abril, la estrella de Keeping Up with the Kardashians ha volcado toda su atención de ella y no duda en compartir algunos tiernos momentos de su faceta como madre. Así lo ha hecho recientemente, levantando suspiros entre sus seguidores de redes sociales, pues compartió un íntimo instante junto a su nena que ha derretido a todos sus fans. Khloé está tan encantada con su faceta de madre que incluso se ha especulado que busca tener otro bebé junto a Tristan Thompson. Pero mientras se confirman o no estos rumores, la famosa de 34 años se entrega totalmente a su primogénita, regalando las más bellas postales de amor. Haz click en el video para ver lo que enterneció a los fans de esta celebridad.