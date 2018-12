¿Qué opina Lucero del papel de Primera Dama que desempeñó Angélica Rivera?

Haber sido la Primera Dama de México marcó un antes y un después en la vida de Angélica Rivera, un papel que acaparó toda la atención desde el primer instante y que, a decir de algunas personas cercanas a ella, implicó todo un reto. Ahora, es Lucero quien opinó sobre este episodio en la vida de su amiga, estableciendo desde el inicio sus reservas y dejando claro que además le tiene una gran admiración. Por supuesto, la cantante destacó que como figura pública no resulta fácil permanecer frente a los reflectores, aunque está consciente de la entrega y dedicación que puso Rivera a lo largo de estos seis años en los que se mantuvo alejada de su vida como actriz.

VER GALERÍA

Ante los cuestionamientos de la prensa Lucero fue puntual, haciendo hincapié en la complejidad de ser Primera Dama. “Yo creo que es muy difícil desempeñar un papel como el que ella desempeñó. Yo pienso, además de que yo la respeto muchísimo y siempre la he admirado, que es muy difícil quedar bien en una posición, en un papel como el que estaba ella…”, dijo en entrevista con los medios, dada a conocer por el programa televisivo El Gordo y la Flaca.

La cantante también señaló que estar bajo la lupa no es cosa fácil, pues siempre existirán opiniones diversas alrededor de una persona. “Pienso que hoy en día lo que haga quien lo haga, está mal. Todo mal o a veces medio bien pero hay muchas opiniones a veces muy negativas de todo. Es muy difícil quedar bien con toda la gente y hoy en día creo que las opiniones son muy divididas…”, señaló Lucero, quien de esta manera se mostró empática con la ex Primera Dama. “En ese caso yo, la verdad me reservo con respeto, admiración y cariño la opinión general…”, dijo la estrella.

VER GALERÍA

Durante la charla, la intérprete de temas como Necesitaría o Hasta Que Amanezca, reiteró su sentir al hablar de Rivera, una mujer a la que estima y a quien conoce desde hace varios años. “Yo creo que ella desempeñó un papel que no es nada sencillo para nadie y yo la verdad creo que ella hizo un trabajo como tuvo que hacerlo y con mucho cariño, hizo muy buenas obras, cosas que tal vez no se supieron. Es claro y lógico que va a haber opiniones de todo tipo y críticas por todos lados y no sé qué, pero también hay otras opiniones buenas…”, comentó, sin dejar de expresar que le cuesta trabajo opinar sobre situaciones ajenas a su persona.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

Y antes de que Lucero pusiera punto final a su encuentro con los medios, la cuestionaron sobre si cree que Angélica Rivera tenga contemplado regresar algún día a la televisión. “Ahora sí que no sé, como ella quiera, yo creo que es una gran actriz. Sí, es mi amiga y yo creo que además siempre ha hecho trabajos muy buenos pero no sé, no sé si quiera regresar…”, respondió. Actualmente, la esposa de Enrique Peña Nieto se encuentra enfocada en sus proyectos, aunque no ha ahondado en detalles de lo que está por venir.