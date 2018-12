Rebecca de Alba lo confiesa, ha encontrado el amor

Ilusionada, Rebecca de Alba disfruta esta etapa de su vida, no solo por los éxitos profesionales que sigue sumando, también porque una vez más le ha dado una oportunidad al amor. Aunque la conductora de televisión siempre ha sido reservada sobre su ámbito personal, esta vez ha admitido que actualmente hay un hombre que ocupa un lugar especial en su corazón y al que además le tiene mucho cariño. Por si fuera poco, dio detalles de la cercana relación que ha forjado con el galán en cuestión, además de sentirse entusiasmada por cerrar el año de esta manera.

VER GALERÍA

Y pese a la curiosidad que ha despertado la noticia, Rebecca está dispuesta a mantener en secreto la identidad del afortunado, destacando las cualidades que más le atraen de su nueva pareja. “Me cae muy bien, lo amo, no es alguien nuevo, es alguien de mi pasado que se me cruzó nuevamente… Él es un hombre seguir de sí mismo y es lo único que yo necesito en mi vida, no que sea guapísimo…”, declaró la zacatecana en una entrevista dada a conocer por el diario mexicano Reforma. Así mismo dejó claro que no es la primera vez que está con él en una relación.

Es así como Rebecca prepara todo para despedirse del 2018, un año que al parecer llegó con muchas satisfacciones. “Un cierre de año muy increíble de verdad…”, reiteró la conductora al diario antes citado. La también periodista dejó claro el punto de lo que para ella significa amar a un hombre, una regla de oro que ha cuidado al pie de la letra. “Una mujer que es autosuficiente o que tiene valores como yo, el dinero en un hombre jamás te seducirá…”, contó.

VER GALERÍA

Ante la insistencia que podría existir por conocer la identidad del galán, Rebecca fue puntual, explicando el por qué prefiere no decir de quién se trata. “Es una persona ajena al medio, entonces da igual que no dé nombre y apellido...”, respondió. Y pese a que se conocen hace casi tres décadas, la rubia destacó que fue hasta este momento que algo pudo darse entre los dos. En el pasado, la vida amorosa que llevó la conductora la colocó en la mira de los medios, y en esta ocasión todo ha sido distinto. Durante esa charla, no dejó claro cuando fue que dio inicio su nuevo romance, que al parecer se ha dado con un hombre mayor que ella.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

VER GALERÍA

Rebecca está orgullosa de las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida, siempre tomando de manera positiva cada instante que le ha tocado vivir. “Estoy viviendo la mejor etapa ahorita, porque yo creo que ya las inseguridades que puedes tener cuando eres más chava, cantidad de dudas… adquieres una madurez en el tema amoroso y de pareja, tomas mejores decisiones, soy más espontánea. Entré a mis 50 años y me siento con mucha plenitud, el mejor momento que estoy viviendo es ahorita…”, dijo en meses pasados en entrevista con el programa Sale El Sol.