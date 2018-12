Adrián Uribe habla sobre la separación de Marimar Vega -y su relación con ella-

Sí siguen en contacto… ¡pero no por lo que podría pensarse! Así lo afirmó Adrián Uribe, quien después de mantenerse en silencio respecto a los rumores de que mantiene más que una bonita amistad con su expareja Marimar Vega, decidió revelar la verdad sobre la relación de ambos.

Y es que según el actor de 46 años, él sigue hablado con la famosa de 35 pues fue una de las personas que marcó su vida y a la que siempre le tendrá un gran cariño por sobre todas las cosas. “Sí, claro. Obviamente va a haber comunicación. Yo siempre estoy en comunicación con la gente con la que tuve algo. Son gente que siempre va a estar. [Marimar] es importante como todas las personas que han sido importantes en mi vida”, comentó al programa Suelta la Sopa.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

Eso sí… Con mucha decisión así como seriedad, Adrián se encargó de aclarar que él no provocó el divorcio entre Marimar y Luis Ernesto Franco, pues siempre se ha mantenido al margen de esta relación así como de las decisiones de la famosa.

“Absolutamente no tuve nada que ver. No tengo ninguna responsabilidad de nada. Yo creo que eso fue una decisión de ellos y punto. Yo estuve totalmente separado de eso”, agregó el actor, quien aseguró que la relación con Marimar es tan buena que no le molestaría trabajar a su lado en un futuro. “Estamos en la misma carrera y a lo mejor podemos coincidir en algún proyecto y si se da, estaría increíble”, dijo.

VER GALERÍA

¿Lo cierto? Es que Adrián está en su mejor momento, al gozar de una muy buena salud tras las operaciones de estómago a las que tuvo que ser sometido en múltiples ocasiones –y un momento en el que pensó en Marimar-. "Pues sí, definitivamente hay gente que te marca para toda la vida y una de esas personas fue ella", dijo a Ventaneando.

“Estoy feliz porque me está yendo increíble. Han sido puros chismes de revista. De repente, estar aclarando cada cosa que sale en las revistas a veces sí es cansado. […] Cuando yo tenga algo importante que decir acerca de mi vida personal, lo diré”, comentó el comediante.

¿Será que entre ambos solo hay amistad o podría ser que los rumores de una posible relación sean verdaderos? ¡Solo el tiempo –y las redes- lo dirán!

VER GALERÍA