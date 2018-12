¡Los ex del momento! Kourtney Kardashian y la sexy imagen al lado del papá de sus hijos Más cómplices que nunca, la expareja protagonizó un entrañable retrato en el que demuestran que son los mejores exes

De un tiempo a la fecha la relación entre Kourtney Kardashian y Scott Disick no es buena, sino excelente. Dando clase de cómo sí se puede llevar la fiesta en paz con tu ex, la mayor de las Kardashian ha querido compartir con sus más de 70 millones de seguidores en esta red social un poco de la dinámica que tiene con el papá de sus 3 hijos con quien luego de varios años de experimentar una verdadera tempestad, por fin, ha llegado la calma.

El camino no ha sido fácil, pero ambos tienen claro que todo este esfuerzo es por el bien de Mason, Penelope y Reing, quienes tiene la fortuna de ser criados por sus padres a través de una convivencia conjunta, pese a que la relación sentimental terminó hace más de tres años. La última prueba de la nueva versión de Kourt & Scott, la dio ella a través de su cuenta de Instagram donde compartió una foto que ha generado más de más de 2 millones de “me gusta”.

Se trata de una imagen en la que ella aparece en primer plano –estilosa como siempre- recostada en una cama, mientras Scott y P, como le dicen que cariño a su hija, se ven sentado, en segundo plano, muy atentos a algo que la niña ve en el celular de su papá. Con la frase “coparentales”, la socialité se refirió al trabajo en equipo que hace con su expareja.

Esta imagen provocó la alegría de muchos, sobre todo de miembros de la familia como Kylie y Kendall Jenner que reaccionaron positivamente a esta foto con la que Kourt deja claro que los problemas con El Lord son cosas del pasado. Esta no es la primera ocasión que ella realiza este tipo de publicaciones, hace unas semanas compartió otra imagen en la que se le ve muy feliz al lado de Scott y sus dos hijos varones, Mason y Reing, durante las vacaciones que recientemente hicieron en Bali.

Según fuentes cercanas a Kourtney, esta convivencia se debe a la apertura que ella ha tenido en los últimos meses, incluso, se le ha visto amable con la actual novia de Scott, Sofia Richie, con quien coincidió hace unas semanas en la inauguración de una exposición de arte en Los Ángeles, donde tras encontrarse con su ex y su actual novia decidió que era buena idea ir a cenar todos junto.

Pero este logro no sólo es de Kourt, Scott también ha hecho un gran esfuerzo en todo este proceso. Recientemente, durante la transmisión del capítulo de Keeping Up with the Kardashians cuando Khloé entra en trabajo de parto, se escucha a Disick consternado por el comportamiento de Tristan Thompson, es tanta su sorpresa por los videos de sus indiscreciones que reconoce haber cambiado el rumbo de su vida “yo me he vuelto todo un caballero”, asevera, recordando los años en los que no se portó muy bien.