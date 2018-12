¡Empieza la cuenta regresiva! Martín Fuentes dice que la llegada de sus bebés está muy cerca

A punto de convertirse en padres nuevamente, Jacky Bracamontes y su esposo Martín Fuentes están más que emocionados. La actriz se encuentra en la recta final de su cuarto embarazo, y ya está ansiosa por darle la bienvenida a sus gemelas, Emilia y Paula. Y ahora, ha sido el piloto quien en recientes declaraciones ha dejado ver que la llegada de sus pequeñas está más que cerca, pues reveló que la guapa conductora ¡ya ha tenido contracciones!

Aunque ya es un padre con mucha experiencia, a Martín no deja de provocarle nervios el inminente nacimiento de sus gemelas, pues así lo confesó en una reciente entrevista. “(Estoy) muy nervioso porque mi mujer ya está teniendo algunas contracciones y le dije ‘mi amor tienes que esperarte mínimo una semana’”, contó el esposo de Jacky al programa De Primera Mano hace un par de días. “Le digo a mis niñas: ‘Niñas, tienen que esperarse’”, recordó el piloto de carreras.

En su experiencia como padre de tres niñas, Martín explicó que estos síntomas son normales puesto que el embarazo de Jacky ya está muy avanzado. Anteriormente el piloto ya había revelado que se espera que Emilia y Paula nazcan entre el 18 y el 20 de diciembre, aunque ahora señaló que por tratarse de gemelas no se descarta que se adelanten a estas fechas.Sin embargo, lo adelantado de su embarazo no le ha impedido a Jacky celebrar la próxima llegada de sus bebés, pues el pasado lunes celebró otro baby shower en el programa Un Nuevo Día, en el que estuvieron presentes algunas de sus amigas famosas, como la guapa Maki Soler.

Martín, esposo de la guapa mexicana desde 2011, explicó hace poco la razón por la que tienen planeado que sus niñas nazcan fuera de México. “Decidimos que nacieran en Estados Unidos porque Jacky estará trabajando allá y era complicado que pudiera viajar luego de octubre. El doctor lo decidió así. Nosotros no tenemos problemas, Caro (su segunda hija) nació allá y no nos causa problema”, dijo a Univision. No obstante, el piloto aseguró que no por ello sus pequeñas serán menos mexicanas. “Yo quiero que mis hijas sean mexicanas 100 por ciento. Claro que tendrán el pasaporte americano, pero mis hijas son mexicanas", dijo Martín, quien además es padre de Mini Jacky, Carolina y Renata.

Fue el pasado mes de julio que la conductora de televisión dio a conocer la buena nueva. "¡Sí estoy embarazada! Tengo 14 semanas, muy emocionada de poderlo compartir con todos ustedes”, reveló Jacky el pasado mes de julio en Un Nuevo Día. Semanas más tarde se reveló que se tratada de una dulce espera por partida doble y que serían dos niñas las que ampliarían la familia. “Aclaro que aquí cerramos la fábrica”, señaló la conductora al dar la noticia.

