Fallece la madre de Beatriz Gutiérrez Müller

Apenas hace un par de días, Beatriz Gutiérrez Müller celebraba con todo el júbilo la toma de posesión de su esposo, Andrés Manuel López Obrador, como nuevo Presidente de México. Ahora, la vida la ha sorprendido con un duro golpe debido a la irreparable pérdida de un ser querido: su madre. Fue la misma escritora quien en sus redes sociales confirmó la terrible noticia ocurrida la noche de ayer, agradeciendo de antemano todas las muestras de cariño ante tan difícil momento que le ha tocado vivir.

En la cuenta de Facebook de Gutiérrez Múller se informó sobre el sensible fallecimiento de su madre, la señora Nora Beatriz Müller Bentjerodt. “La noche del lunes 3 de diciembre del 2018, a las 22:00 hrs., trascendió nuestra amada Nora Beatriz, madre, abuela y amiga entrañable”, inicia el mensaje, que fue firmado no sólo por Beatriz, sino también por sus hermanos Rodrigo y Gabriela. “Su bien morir fue en casa, llena de paz, rodeada de amor y acompañada de sus hijos y nietos. Les agradecemos sus muestras de cariño y les pedimos sigan enviando bendiciones de luz y amor para su hermoso ser divino”, agrega el breve comunicado.

A su vez, el texto colgado en la cuenta de la esposa de López Obrador, pidió de manera cordial permitir a los dolidos lidiar en privacidad con su pena. “Les agradecemos, además, de manera anticipada, el respeto a la intimidad de estos tiempos para la familia”, señala el mensaje. Esta comprensible petición refuerza los señalamientos de distintos medios sobre que los servicios fúnebres para despedir a la señora Nora Beatriz se llevarán a cabo de manera privada.

Finalmente, en la publicación de Beatriz se hizo una alusión a los recientes acontecimientos políticos de los que de alguna forma, vivió de cerca su mamá. “¡Nuestra madre se fue dichosa de ver a Andrés Manuel culminar nuestro sueño en la lucha de tantos años, por su amado México!”, concluyó el mensaje a manera de post data. Antes del doloroso anuncio sobre la partida de su madre, la última publicación de Gutiérrez Müller era un poema del mexicano Gabriel Zaid, llamado Pastoral: “Una tarde con árboles,/ callada y encendida./ Las cosas su silencio/llevan como su esquila./ Tienen sombra: la aceptan./ Tienen nombre: lo olvidan./ Y tú, pastor del Ser,/ tú la oveja perdida”, reza el escrito compartido por Gutiérrez Müller.

Tal como lo mencionó la doctora en literatura, la familia ha querido tener privacidad respecto a los duros momentos que está viviendo, por lo que todos han preferido mantenerse discretos sobre el fallecimiento de la señora Müller Bentjerodt. Por dicha razón, se cree que durante la conferencia de prensa que ofreció esta mañana, López Obrador prefirió no mencionar este tema de índole personal. No obstante, en las redes sociales del Gobierno de México se compartió una esquela en la que se informa sobre la triste noticia, sin embargo no se ha indicado si el mandatario tenga contemplado hacer un alto en sus actividades oficiales o cambiar su agenda, para participar en los funerales. Mientras, empresarios, famosos y distintos personajes de la política, han expresado sus condolencias a la esposa del mandatario.

