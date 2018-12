EXCLUSIVA: Revelamos el romántico vestido que escogió Priyanka Chopra para su enlace cristiano La actriz escogió al diseñador Ralph Lauren para crear el look nupcial cargado de simbolismo

Por fin podemos decir que Priyanka Chopra y Nick Jonas ya son marido y mujer. Tras cuatro intensos días de celebraciones en Jodhpur, que nos han dejado para el recuerdo estilismos memorables acordes con la tradición india, ¡HOLA! revela en exclusiva el secreto mejor guardado de la actriz: su vestido de novia. Después de las celebraciones tradicionales previas a la boda, llegó el momento de la ceremonia occidental, que se celebró el pasado sábado y fue oficiada por el padre del cantante. Ahora, tenemos la oportunidad de ver las imágenes inéditas de su esperado vestido de Ralph Lauren. Un diseño que para la actriz supuso una emotiva elección cargada de simbolismo. A partir del jueves en la revista ¡HOLA! podrás encontrar las demás imágenes exclusivas del "sí, quiero" de la pareja. Como una princesa de cuento, Priyanka se vestía de blanco para hacer los honores a la religión que profesa su reciente esposo. Tal y como desveló hace unas semanas la propia actriz en una entrevista a la edición americana de la revista Vogue, es una creación del diseñador estadounidense al que guarda un afecto especial.

Referencias reales

Se trata de un diseño cuya silueta nos recuerda al vestido de Alexander McQueen que llevó la Duquesa de Cambridge en su boda con el Príncipe William, una icónica pieza que parece seguir siendo fuente de inspiración para novias y diseñadores. Y es que, al igual que el modelo realizado por Sarah Burton, este también tiene escote corazón, cuello chimenea y un cuerpo de encaje transparente bordado a mano que cubre las mangas y escote. Del bustier, ceñido al cuerpo, nace una falda de tul con movimiento que ayuda a crear la línea A de este romántico vestido, rematado con una hilera de botones forrados a juego y cientos de lentejuelas y cristales de Swarovski bordadas con tanto mimo que los artesanos tardaron 1.826 horas en llevarlo a cabo. En cuanto al velo, la actriz se aleja de las originales tendencias actuales y opta por un diseño de tul de más de 22 metros de largo que prende de su recogido.

Detalles personalizados del diseño nupcial

Siguiendo la estela de la influencer Chiara Ferragni en el día de su boda, la actriz también apostó por la tendencia de bordar frases especiales en su propio vestido de novia. Así, se podía leer frases como: “Nicholas Jerry Jonas, 1 de diciembre de 2018, Madhu y Ashok, Om Namah Shivay (un mantra hindú que invoca al Dios Shiva), familia, esperanza, compasión y amor”. Del mismo modo, el propio Nick tampoco dejó la elección de su look al azar y lució un pequeño trozo de tela del vestido de su novia dentro de la solapa del esmoquin, en el que se podía leer "mi vida". Tanto los novios como las damas de honor, los padrinos, los padres y las niñas del cortejo nupcial vistieron de Ralph Lauren.

Una emotiva elección

Hay que destacar que este diseñador solo ha confeccionado tres vestidos de novia a lo largo de su vida: el de su hija, su nuera y su sobrina. Sin embargo, aunque no es su terreno de acción habitual, ha accedido a ser el creador del look nupcial de Priyanka por una emotiva razón. Él fue quien propició un encuentro entre Priyanka y Nick Jonas el día de la Gala MET 2017, donde ambos acudían en calidad de embajadores de la firma americana. Así, posaron juntos ante los medios sobre la alfombra roja cuando todavía no eran pareja, al menos no de forma oficial, y más tarde disfrutaron en la misma mesa de la exclusiva cena. Por lo tanto, ese evento pudo suponer un mayor acercamiento entre ellos. A partir de entonces, la intérprete ha sido fiel al diseñador en muchas ocasiones, incluida la Gala MET 2018 e, incluso, ha acudido a sus desfiles en compañía del cantante, ya como prometidos. Con esta pieza personalizada se cierra este romántico círculo, y, tal y como cuenta la novia en unas declaraciones a ¡HOLA!, al igual que ocurrió con Nick Jonas, lo suyo con el vestido fue amor a primera vista: "Cuando nos reunimos para la presentación del boceto, había creado exactamente lo que yo me imaginaba llevar el día de mi boda... y dije 'sí, quiero' al vestido".